Украина в НАТО, Донбасс и "гарантии" Москве: Макрон позвонил Путину перед встречей с Зеленским

Путин обвинил Украину в попытке обострения военного конфликта на Донбассе / Reuters

Президент Франции Эммануель Макрон поговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. Российский президент обвинил Украину в нарушении договоренностей по Донбассу в рамках минского процесса и нормандского формата, а также якобы провокациях на линии пересечения, которые, дескать, поощряют страны Запада. Он заявил о, дескать, угрозе безопасности РФ с территории украинского государства и потребовал гарантий от Запада о нерасширении НАТО на восток и размещения в Украине опасных для России вооружений.

Об этом заявили в пресс-службе Кремля во вторник, 14 декабря, после телефонного разговора лидеров двух стран. По словам Путина, Украину якобы наводняют современным оружием, что несет угрозу безопасности российского государства.Читайте такжеПутин разразился ультиматумом Украине по войскам России у границ и пригрозил "ответным" ударом

"Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений... Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России", - указано в сообщении.

Кроме того, Путин требует от Запада правовых гарантий нерасширения Североатлантического альянса на восток, а также размещения в Украине вооружений, которые якобы могут угрожать России.

"Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь в Украине, угрожающих России вооружений", - подчеркнули в Кремле.

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Напомним, в среду, 15 декабря, президент Владимир Зеленский проведет встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны должны будут обсудить Минские соглашения.

Конфликт России и Украины

Американские издания The Washington Post и Politico осенью опубликовали статьи, в которых указали на концентрацию войск России неподалеку от границ Украины. В качестве аргументации они предоставили спутниковые снимки передвижения военных подразделений.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что сейчас фиксируется около 94 тысяч войск России у украинских границ. При такой тенденции число войск может возрасти до 175 тысяч. Однако в Киеве готовы к подобному развитию событий.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что маневры России с войсками неподалеку от Украину связаны с якобы угрозой Североатлантического альянса российским кордонам. По этой причине Москва призвала провести встречу Путина с президентом США Джо Байденом.

7 декабря состоялись переговоры Байдена и Путина, по итогам которых глава Белого дома осудил стягивания Россией войск к границам Украины и поддержал территориальную целостность украинского государства. При этом России не предоставили гарантий относительно невступления Киева в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, готовы ли в Киеве свернуть курс на НАТО в обмен на отвод войск РФ от украинских границ, подчеркнул, что украинское государство не верит российским гарантиям, поскольку Москва неоднократно нарушала свои обещания.

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