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Зеленский 15 декабря встретится с Макроном и новым канцлером Германии

14 декабря 2021, 16:48

Встреча пройдет в Брюсселе перед саммитом Восточного партнерства.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэли Макроном 15 декабря.

Как сообщают СМИ, стороны обсудят выполнение Минских соглашений.

Известно, что встреча пройдет в Брюсселе перед саммитом Восточного партнерства и государственные лидеры обсудят выполнение минских договоренностей.

"После приезда в Брюссель перед началом саммита пройдет встреча так называемой "нормандской тройки"... На встрече речь пойдет о том, что совместно решить, как можно вновь достичь прогресса в реализации минских договоренностей", - сказал источник, передают РИА Новости.

15 декабря в Брюсселе пройдет саммит Восточного партнерства.

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Восточное партнерство - это проект ЕС, цель которого развивать интеграционные связи Евросоюза с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

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Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел по видеосвязи переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэдем Макроном. Стороны договорились об активизации диалога в рамках "Нормандии" и обсуждении планов по организации встречи лидеров нормандской четверки.

После этого прошли телефонные переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Российский президент обвинил Украину в срыве всех переговоров в нормандском формате, однако выразил готовность обсуждать возможность организации диалога при участии министров иностранных дел.

Представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт говорил, что стороны достигли договоренностей по встрече глав МИД нормандской четверки. Он анонсировал проведение переговоров уже в ближайшее время, но мероприятие так и не состоялось.

В пресс-службе президента Франции Макрона отмечали, что Париж, Киев, Берлин и Москва по итогам переговоров договорились о встрече министров иностранных дел стран нормандской четверки в ближайшие две недели. Впрочем, встречи не было.

Спикер Банковой Сергей Никифоров 7 ноября заявлял, что дальнейшие переговоры по Донбассу в нормандском формате под вопросом. Сторонам не удалось договориться ни по встрече министров иностранных дел, ни по саммиту при участии лидеров "Нормандии".

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Никифоров тогда сказал, что Украина, Франция и ФРГ готовы к встрече в нормандском формате по Донбассу, но Москва требует, чтобы результат переговоров заранее был известен.

Представитель российского МИД Мария Захарова утверждала, что Москва настаивает на утверждении документа, на основе которого должен пройти саммит в "Нормандии". При этом она обвинила Киев в невыполнении "Минска", а Францию и Германию в, дескать, неспособности обеспечить реализацию договоренностей.

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Владимир Зеленский война на Донбассе Эммануэль Макрон Олаф Шольц
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