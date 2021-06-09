УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Тимошенко рассказал о разработке "идеального формата" прямого общения центра и регионов

9 июня 2021, 15:57

Центральная власть уже получила ряд обращений, поступивших из регионов в открытый на прошлой неделе постоянно действующий офис Конгресса при Офисе президента.

Конгресс местных и региональных властей создан по аналогии с соответствующим конгрессом Совета Европы. В то же время это не механическая калька, а уникальная украинская платформа, которая обеспечивает, чтобы мнение каждого населенного пункта было услышано и учтено государственными органами власти

Об этом по результатам заседания Палаты регионов Конгресса, которое состоялось 8 июня в Днепре, написал в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Откровенно говоря, даже не понимаю, почему раньше никто в Украине этого не делал. Сейчас мы отрабатываем идеальный формат прямого общения между органами государственной власти и представителями местного самоуправления", - отметил он.

По словам Тимошенко, Конгресс - это площадка, где руководители областей и органов местного самоуправления сразу напрямую могут проговаривать пути решения проблем с министрами, руководством Офиса Президента Украины, своими коллегами из других регионов.

На заседании 8 июня в Днепре подняли проблемные вопросы о водоснабжении, утилизации мусора, площадках весового контроля на дорогах, развитии парков, финансовой децентрализации и многое другое.

"Совместно работаем на результат. Не помню, чтобы в Украине раньше происходили такие свободные и прямые диалоги между различными ветвями власти. Независимо от того, кто на какой должности, мы все - одна команда", - добавил Тимошенко.

Он также сообщил, что центральная власть уже получила ряд обращений, поступивших из регионов в открытый на прошлой неделе постоянно действующий офис Конгресса при Офисе президента. Заместитель главы ОП заверил, что каждый вопрос, обращение и проблема будут обработаны совместно Офисом президента, правительством или парламентом.

"Как заместитель руководителя ОП по региональным вопросам, буду контролировать это лично", - подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Он также добавил, что Конгресс местных и региональных властей не подменяет любые уже существующие в Украине ассоциации, ведь цель этого органа - максимально ускорить коммуникацию "регионов с центром".

Сейчас вы просматриваете новость «Тимошенко рассказал о разработке "идеального формата" прямого общения центра и регионов». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открыткиДень Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки Врачи рассказали о коварной опасности черешниВрачи рассказали о коварной опасности черешни Гороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магияГороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия Северный поток-2 достраивают: почему Европа на самом деле нам "не должна"Северный поток-2 достраивают: почему Европа на самом деле нам "не должна" Почему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженнымиПочему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженными

Последние новости

16:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

16:32

Магнитные бури 9 июня и 10 июня 2021: сила удара и как пережить Видео

16:21

Наказание РФ, вступление в НАТО и ЕС: Кабмин решил, как Украина будет действовать на мировой арене

16:14

Туристическая жемчужина: в Украине стартовали работы по возрождению "Хортицы"

16:02

В Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников Видео

Реклама
15:57

Тимошенко рассказал о разработке "идеального формата" прямого общения центра и регионов

15:50

ВКонтакте стала официальным партнёром E3 2021 – выставку покажут на русском языке

15:37

В Украину доставили десятки тысяч вакцин Pfizer от коронавируса Видео

15:35

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

15:25

Пригодятся оба. В чем разница между ковид-сертификатом и ковид-свидетельством и как их получить

15:00

На Херсонщине женщину признали в виновной в аварии, в которой погибла ее семья Видео

14:51

Шесть вещей, которые никогда нельзя делать перед пробежкой Видео

14:44

Киевский мост Метро "замер": стало известно о подозрительном предмете

14:30

Украинский боксер Хижняк "размазал" россиянина и выиграл квалификацию на ОИ: видео боя

14:21

В Брюсселе суд ЕС отменил решение о заморозке активов Януковича с сыном Видео

14:20

Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE предстал во всех цветах Фото

14:12

Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео

14:10

От завода зависит весь город: как в Авдеевке восстанавливают местный коксохим

14:04

Ляшко рассказал о продлении карантина в Украине Фото

13:46

В магазине PlayStation идёт распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus Видео

Реклама
13:31

В страшном ДТП на Херсонщине погиб с семьей известный деятель партии "Свобода" Видео

13:28

Гороскоп на завтра 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

13:27

Жидкий коллаген: зачем его пить и какие риски Видео

13:19

"Копов вызвала дочь, еще не зная, что папа мертв": за что на Житомирщине расстреляли семью Видео

13:16

В Минкульте окончательно разъяснили насчет концертов Басты и Моргенштерна в Украине Видео

13:01

"Забил до смерти кота": полицейского с Хмельнитчины обвинили в пытках

12:56

Изменения в закон О публичных закупках нужны для строительства Киевской объездной – Варивода

12:24

За камерой был "бомжатник": в РФ "повязали" блогера и антиукраинского пропагандиста Хованского Фото Видео

12:23

Новая функция iOS 15 найдёт даже выключенный или сброшенный iPhone

12:18

Назван процесс, который очищает мозг от токсинов, связанных с болезнью Альцгеймера Видео

12:17

Гендиректор "Метинвеста" сказал, какие объекты по всему миру построены из стали компании

12:01

Погода на Вознесение 2021 подарит украинцам шквалы и град Видео

11:44

Гороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание Видео

11:42

"Украина за исключением Донбасса оккупирована Западом": белорусские пропагандисты взбесились в эфире Видео

11:16

Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины Видео

10:52

Вся Украина "позеленела": карантин ослабят

10:36

Зеленский примерил форму сборной Украины, из-за которой взвыли в России

10:35

Эксперт рассказал, как инвестиции в образование мотивируют людей оставаться в Украине

10:22

Тоннели с золотом и золотые иконы: суд оправдал пойманного на взятке чиновника из Николаева Видео

10:12

Санкции против Беларуси: эксперт объяснил, как нужно срочно реагировать Украине

Реклама
09:47

В Харькове мужчина швырнул гранату в компанию парней: детали о пострадавших Видео

09:32

Киев и Вашингтон скоординировали позиции перед встречей Байдена и Путина – ОП Видео

09:30

Рынок добровольного медицинского страхования в Украине ежегодно растет на около 20% новости компании

09:26

9 июня - праздник друзей: как поздравить с Днем друзей 2021 и что нельзя делать

09:21

На Волыни психопат-рецидивист изнасиловал родную сестру Видео

09:21

Как Россия может сделать Штатам "больно" мнение

08:58

Карпаты колыхнуло второе за неделю землетрясение

08:19

Коронавирус в Украине 9 июня: назван лидер среди регионов по числу новых диагнозов Видео

08:02

Пономарев рассказал, чем грозит Украине встреча Байдена и Путина в Женеве Видео

07:52

Гроза, град и шквалы: синоптик предупредил о погодных неприятностях Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять