Тимошенко рассказал о разработке "идеального формата" прямого общения центра и регионов

Конгресс местных и региональных властей создан по аналогии с соответствующим конгрессом Совета Европы. В то же время это не механическая калька, а уникальная украинская платформа, которая обеспечивает, чтобы мнение каждого населенного пункта было услышано и учтено государственными органами власти

Об этом по результатам заседания Палаты регионов Конгресса, которое состоялось 8 июня в Днепре, написал в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Откровенно говоря, даже не понимаю, почему раньше никто в Украине этого не делал. Сейчас мы отрабатываем идеальный формат прямого общения между органами государственной власти и представителями местного самоуправления", - отметил он.

По словам Тимошенко, Конгресс - это площадка, где руководители областей и органов местного самоуправления сразу напрямую могут проговаривать пути решения проблем с министрами, руководством Офиса Президента Украины, своими коллегами из других регионов.

На заседании 8 июня в Днепре подняли проблемные вопросы о водоснабжении, утилизации мусора, площадках весового контроля на дорогах, развитии парков, финансовой децентрализации и многое другое.

"Совместно работаем на результат. Не помню, чтобы в Украине раньше происходили такие свободные и прямые диалоги между различными ветвями власти. Независимо от того, кто на какой должности, мы все - одна команда", - добавил Тимошенко.

Он также сообщил, что центральная власть уже получила ряд обращений, поступивших из регионов в открытый на прошлой неделе постоянно действующий офис Конгресса при Офисе президента. Заместитель главы ОП заверил, что каждый вопрос, обращение и проблема будут обработаны совместно Офисом президента, правительством или парламентом.

"Как заместитель руководителя ОП по региональным вопросам, буду контролировать это лично", - подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Он также добавил, что Конгресс местных и региональных властей не подменяет любые уже существующие в Украине ассоциации, ведь цель этого органа - максимально ускорить коммуникацию "регионов с центром".