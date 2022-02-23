В Раде предложили амнистию для мобилизованных участников "ЛДНР"

Боевик ДНР / Reuters

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции ОРДЛО обратился в Совет национальной безопасности и обороны с инициативой об амнистии для мобилизованных участников незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР". Уголовной ответственности для таких лиц не будет.

"Мы понимаем, что они сейчас под угрозой. И мы понимаем, что если они будут переходить на территорию Украины, это будет оформляться просто, даже без документов", - сказал он в эфире телеканала Рада.

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