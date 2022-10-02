В России уже готовят отстранение Путина от власти – ГУР

Россия может выйти из тупика, но Путин должен уйти - Буданов / Коллаж УНИАН

Россия находится в тупике, но она может выйти из войны против Украины и избежать распада. Москве в таком случае потребуется признать, что она допустила ошибку, осуществив нападение на Украину. Сценарий будет автоматически означать отстранение Владимира Путина от власти. Определенные процессы, связанные со сменой президента, уже идут. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью Наталье Мосейчук он рассказал о том, что России для выхода из тупикового положения понадобится полная перезагрузка государственного курса и власти. Украине должны быть возвращены территории, которые принадлежат Киеву.

"Россия не может именно сейчас остановиться, потому что это только ускорит ее разделение и разрушение. Россия загнала себя в тупик, из него реально выйти. Это признание, что все это произошло ошибочно, выход за админграницы 1991 года и начало выстраивания какого-то диалога со всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти", - считает Буданов.

По словам главы ГУР, некоторые процессы, связанные с отстранением Путина от власти в Кремле, уже идут. Присутствует конкуренция.

"Есть соперничество, это не один кандидат (в преемники Путина), их несколько. О некоторых из них информация в СМИ просачивается, некоторых – нет", - говорит Буданов.

Впрочем, он также отметил, что смена власти в России станет положительной для Украины только в том случае, если Москва действительно захочет изменить свою политическую линию, а украинцы сделают правильный выбор.

"Он даст Украине плюс лишь в одном случае – если они примут эту парадигму восприятия мира, захотят видоизмениться. Это первое условие. Второе – мы четко сделаем выводы о том, что было эти все годы, и будем правильно выстраивать нашу жизнь. Во всех остальных случаях это ничего не изменит", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Отстранение Путина от власти в России

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия после отстранения Путина от власти должна прекратить войну. Согласно его прогнозу, РФ через 5 лет ждет распад государства и парад суверенитетов.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что в Кремле готовятся к прекращению правления Путина в России. Возможно, объявят о его болезни или временном прекращении исполнения обязанностей. Власть тогда окажется в руках Совбеза РФ.

По мнению Пионтковского, Путина может отстранить от власти Юрий Ковальчук – его ближайший соратник. Вероятно, план уже разработан. Как полагает политолог, Ковальчук понял, что война проиграна и собирается удержать власть и собственность.

Смотрите интервью главы ГУР Буданова Наталье Мосейчук

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