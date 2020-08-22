В случае краха протестов в Беларуси Украине грозит "удар" – Волкер

Украине грозит "удар" в случае краха протестов в Беларуси, считает Курт Волкер / Reuters

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер предупредил, что в случае краха протестов в Беларуси Украине грозит "удар".

Если Беларусь поддастся, то вокруг украинского государства кольцо затянется еще больше, рассказал Волкер Голосу Америки.

По его мнению, успех протестующих в Беларуси может стать примером для россиян и вдохновить участников протестов в Хабаровске продолжать борьбу.

"Если же Беларусь поддастся – это затянет кольцо вокруг Украины еще больше, и это точно не в интересах Украины. Поэтому солидарность и поддержка Беларуси со стороны Украины – это очень важно", – сказал экс-спецпредставитель Госдепа.

Читайте такжеБеларусь Лукашенко уже закончиласьНапомним, 9 августа в Беларуси после выборов президента начались массовые акции протеста. Протесты в Беларуси 2020 начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочно лидером выборов является действующий президент Александр Лукашенко.

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