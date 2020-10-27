В Слуге народа объявили об успехе на местных выборах в Украине

Слуга народа занимает первое место по количеству мандатов в районных и областных советах, заверил Александр Корниенко.
Партия Слуга народа продемонстрировала успешный результат в рамках местных выборов в Украине. Политическая сила сумела получить наибольшее количество мандатов в советах областного и районного уровней.
Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета штабом партии голосов с 70% избирательных участков, рассказал один из руководителей политической силы Слуга народа Александр Корниенко в комментарии изданию Интерфакс-Украина.
По его словам, несмотря на тот факт, что партия Зеленского является молодой политической силой, ей уже удалось получить 20% во всех областных советах страны. При этом 17% партия получила в районных советах. Он утверждает, что в совокупности Слуга народа заняла первое место по количеству полученных в областных и районных советах мандатов.
"Теперь ее депутаты присутствуют почти в каждом регионе", - заверил Корниенко.Читайте такжеВерещук требует уволить Тищенко после провала на выборах в Киеве
Также он подчеркнул, что партии, политика которых ориентирована на Россию, предсказуемо получили меньше мандатов в местных советах. Тем самым украинцы продемонстрировали свой патриотизм.
Местные выборы в Украине
- В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеву территориях (кроме некоторых контролируемых районов на Донбассе) состоялись местные выборы. Явка на выборы составила 36,98%.
- В ЦИК обещают установить результаты до 3 ноября включительно. В крупнейших украинских городах не удалось установить победителя выборов мэра в первом туре, вследствие чего там будет проведено повторное голосование.
- В Центризбиркоме не исключают, что из-за судебных процессов, связанных с фальсификациями на отдельных избирательных участках, вторые туры выборов мэра могут быть перенесены на декабрь.