В Слуге народа объявили об успехе на местных выборах в Украине

Теперь депутаты от Слуги народа присутствуют на местном уровне в каждом регионе - Корниенко / УНИАН

Партия Слуга народа продемонстрировала успешный результат в рамках местных выборов в Украине. Политическая сила сумела получить наибольшее количество мандатов в советах областного и районного уровней.

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета штабом партии голосов с 70% избирательных участков, рассказал один из руководителей политической силы Слуга народа Александр Корниенко в комментарии изданию Интерфакс-Украина.

По его словам, несмотря на тот факт, что партия Зеленского является молодой политической силой, ей уже удалось получить 20% во всех областных советах страны. При этом 17% партия получила в районных советах. Он утверждает, что в совокупности Слуга народа заняла первое место по количеству полученных в областных и районных советах мандатов.

"Теперь ее депутаты присутствуют почти в каждом регионе", - заверил Корниенко.Читайте такжеВерещук требует уволить Тищенко после провала на выборах в Киеве

Также он подчеркнул, что партии, политика которых ориентирована на Россию, предсказуемо получили меньше мандатов в местных советах. Тем самым украинцы продемонстрировали свой патриотизм.

Местные выборы в Украине