УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В Слуге народа оценили возможность потери Украиной безвиза с ЕС

6 октября 2020, 13:38

Безвизовый режим Евросоюза и Украины отменить будет очень сложно, уверяет Евгения Кравчук.

безвиз, ЕС, Украина
Европа не отменит безвизовый режим для Украины - депутат/ espreso.tv

Гражданам Украины не грозит отмена безвизового режима с Евросоюзом. Письмо европейских депутатов главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии об отмене права свободного въезда в Европу отдельным политикам и чиновникам лишено конкретики и отражает их личную точку зрения.

Об этом заявила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию РБК-Украина.

Парламентарий выразила уверенность, что вопрос безвизового режима Украины с Евросоюзом не ставится под сомнение. К тому же реализация такого решения крайне проблематична.

"Мы (на фракции) не обсуждали этот вопрос. Для себя я поняла точно, что безвиз в целом для украинцев остается, будет, никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это, и поэтому это очень сложно отменить", - считает Кравчук.

Кроме того, политик акцентировала внимание на том, что европейские депутаты так и не назвали фамилий украинских государственных деятелей или олигархов, которым могут ограничить въезд в страны Евросоюза. К тому же их заявление не является официальным.Читайте такжеУкраина рискует потерять безвиз: в Европарламенте сделали тревожное заявление

"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является какой-то официальной позицией европарламентариев в целом", - подчеркнула Кравчук.

Безвизовый режим Украины и Евросоюза

  • Представители Европейского парламента и Европейского совета согласовали визовую либерализацию с Украиной 28 февраля 2017 года.
  • 6 апреля 2017 году данное решение поддержал Европарламент. Спустя месяц документ был одобрен Советом ЕС.
  • Соглашение о безвизовом режиме Украины и ЕС было подписано 17 мая в Страсбурге. В июне украинцы получили возможность свободно путешествовать по Европе. Гражданам Украины доступны поездки на территорию 30 европейских государств сроком на 90 дней с паузой на 180 дней.
  • Безвизовый режим работает только для путешествий и не дает право на работу в странах ЕС.
  • Ранее трое влиятельных депутатов Европарламента – Михаэль Галер, Виола фон Крамер и Раса Юкнявичене – написали главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии письмо о том, что существует риск потери Украиной безвиза с Евросоюзом. Также они указали, что Брюссель имеет право отказывать в безвизовых поездках некоторым олигархам и политикам, которые злоупотребляют своим правом на свободное пересечение европейских границ.

новости Украины Евросоюз безвизовый режим Слуга народа
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа оценили возможность потери Украиной безвиза с ЕС». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:05
Переносов не будет – Cyberpunk 2077 ушла на золото
14:03
Гороскоп на первую половину октября: кому грозит "непруха" Видео
13:51
Чем Sony порадует подписчиков PlayStation Now в октября
13:49
"Осень открывает свои краны": кому завтра запасаться зонтами Видео
13:38
В Слуге народа оценили возможность потери Украиной безвиза с ЕС Видео
13:10
Степанов рассказал, как местные выборы проведут в "красной" зоне Видео
13:05
Экс-пацанка Влада Роговенко впервые стала мамой
12:53
В 2020-2023 годах убытки Нафтогаза превысят 21 миллиард – прогноз Минфина Видео
12:53
Гороскоп для всех на 7 октября: влиятельный благодетель и внушительный успех Видео
12:43
Что такое наложенный платеж, его цена и зачем он нужен
12:42
В Кыргызстане приняли решение по выборам и допустили роспуск ЦИК Видео
12:26
Зеленский уволил Абромавичуса и назначил нового главу Укроборонпрома
12:25
Чистка печени: мифы и факты Видео
12:19
Фильм Бэтмен с Паттинсоном перенесли из-за закрытия кинотеатров
12:08
В Кабмине рассказали, как будут возвращать Донбасс
11:57
"Мы никогда не сдаемся": Зеленский призвал к переговорам с Путиным Видео
11:37
Украина готовит санкции против России из-за паспортизации ОРДЛО - СМИ
11:31
Яблоки: впечатляющие преимущества для здоровья Видео
11:26
Главный инфекционист США дал прогноз по здоровью Трампа
11:25
Чем полезна клюква: Юлия Панкова раскрыла секрет
11:22
Зеленский оценил шансы на сокрушение режима Путина в России Видео
11:09
Когда Украина получит вакцину от Covid-19: в ВОЗ назвали сроки Видео
11:08
Конфликт на базе нефтепродуктов БРСМ-нафта: журналисты узнали подробности
10:51
Навальный рассказал, выгодно ли Путину его убийство Видео
10:48
Коронавирус 6 октября: за сутки Covid-19 убил 90 украинцев Видео
10:47
Премьеру Дюны перенесли на 2021 год
10:43
Заявление Шмыгаля о пенсиях - некомпетентность или прямая ложь мнение
10:33
Волчанка: симптомы и причины неизлечимого заболевания Видео
10:26
Генерал из США назвал условия членства Украины в НАТО
10:22
Президент Кыргызстана сделал заявление о событиях в стране Видео
10:15
Вилкул рассказал, что не устраивает его в работе нынешнего мэра Днепра и руководства страны
10:02
Корабль для достройки Северного потока-2 еще раз изменил курс
09:55
Выборы в ОРДЛО: Зеленский поставил точку
09:42
Зеленский рассказал, доволен ли Минским форматом
09:19
Гороскоп для всех на 6 октября: милость судьбы и прощание с партнером Видео
09:10
Семейная жуть: в Киеве мужчина сжег маленького сына
09:05
Американский генерал назвал единственного бенефициара войны в Нагорном Карабахе
08:42
В Минздраве назвали главное условие возврата жесткого карантина Видео
08:40
Если Трамп проиграет выборы, то забаррикадироваться в Белом доме ему не удастся мнение
08:23
Трамп выписался из госпиталя и вернулся в Белый дом Видео
08:22
"Рабы своего желудка" и самые неприхотливые в еде знаки: астролог составил рейтинг обжор
08:17
Названы 10 неожиданных симптомов стресса, о которых никто не говорит Видео
07:58
Стоит ли ослаблять иммунитет из-за Covid-19: врач дала исчерпывающий ответ
07:33
Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси
07:15
"Я горжусь": Приходько без белья показала грудь на пикантном фото
07:07
Протесты в Бишкеке: протестующие освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО, горел Белый дом
06:55
Кейс Лукашенко доказал, что ЕС - сборище неизлечимых импотентов мнение
06:46
Поздравления с Днем ангела Андрея и что подарить Андрею Фото
06:24
Удачная стрижка для объема волос каскад из 80-х снова в моде - фото Фото
05:04
В оппозиции Беларуси объяснили, почему увольняются силовики Лукашенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять