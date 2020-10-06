В Слуге народа оценили возможность потери Украиной безвиза с ЕС

Европа не отменит безвизовый режим для Украины - депутат/ espreso.tv

Гражданам Украины не грозит отмена безвизового режима с Евросоюзом. Письмо европейских депутатов главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии об отмене права свободного въезда в Европу отдельным политикам и чиновникам лишено конкретики и отражает их личную точку зрения.

Об этом заявила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию РБК-Украина.

Парламентарий выразила уверенность, что вопрос безвизового режима Украины с Евросоюзом не ставится под сомнение. К тому же реализация такого решения крайне проблематична.

"Мы (на фракции) не обсуждали этот вопрос. Для себя я поняла точно, что безвиз в целом для украинцев остается, будет, никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это, и поэтому это очень сложно отменить", - считает Кравчук.

Кроме того, политик акцентировала внимание на том, что европейские депутаты так и не назвали фамилий украинских государственных деятелей или олигархов, которым могут ограничить въезд в страны Евросоюза. К тому же их заявление не является официальным.Читайте такжеУкраина рискует потерять безвиз: в Европарламенте сделали тревожное заявление

"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является какой-то официальной позицией европарламентариев в целом", - подчеркнула Кравчук.

Безвизовый режим Украины и Евросоюза