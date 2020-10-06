В Слуге народа оценили возможность потери Украиной безвиза с ЕС

Безвизовый режим Евросоюза и Украины отменить будет очень сложно, уверяет Евгения Кравчук.
Гражданам Украины не грозит отмена безвизового режима с Евросоюзом. Письмо европейских депутатов главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии об отмене права свободного въезда в Европу отдельным политикам и чиновникам лишено конкретики и отражает их личную точку зрения.
Об этом заявила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию РБК-Украина.
Парламентарий выразила уверенность, что вопрос безвизового режима Украины с Евросоюзом не ставится под сомнение. К тому же реализация такого решения крайне проблематична.
"Мы (на фракции) не обсуждали этот вопрос. Для себя я поняла точно, что безвиз в целом для украинцев остается, будет, никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это, и поэтому это очень сложно отменить", - считает Кравчук.
Кроме того, политик акцентировала внимание на том, что европейские депутаты так и не назвали фамилий украинских государственных деятелей или олигархов, которым могут ограничить въезд в страны Евросоюза. К тому же их заявление не является официальным.Читайте такжеУкраина рискует потерять безвиз: в Европарламенте сделали тревожное заявление
"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является какой-то официальной позицией европарламентариев в целом", - подчеркнула Кравчук.
Безвизовый режим Украины и Евросоюза
- Представители Европейского парламента и Европейского совета согласовали визовую либерализацию с Украиной 28 февраля 2017 года.
- 6 апреля 2017 году данное решение поддержал Европарламент. Спустя месяц документ был одобрен Советом ЕС.
- Соглашение о безвизовом режиме Украины и ЕС было подписано 17 мая в Страсбурге. В июне украинцы получили возможность свободно путешествовать по Европе. Гражданам Украины доступны поездки на территорию 30 европейских государств сроком на 90 дней с паузой на 180 дней.
- Безвизовый режим работает только для путешествий и не дает право на работу в странах ЕС.
- Ранее трое влиятельных депутатов Европарламента – Михаэль Галер, Виола фон Крамер и Раса Юкнявичене – написали главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии письмо о том, что существует риск потери Украиной безвиза с Евросоюзом. Также они указали, что Брюссель имеет право отказывать в безвизовых поездках некоторым олигархам и политикам, которые злоупотребляют своим правом на свободное пересечение европейских границ.