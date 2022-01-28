УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"В Сочи на лыжах покататься?": Зеленский резко ответил на предложение Путина о встрече

28 января 2022, 18:24

Президент Украины заявил, что не намерен ехать в Сочи на встречу с Путиным пока на Донбассе гибнут люди.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский резко ответил на предложение Путина / скриншот трансляции пресс-марафона

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на предложение лидера России Владимира Путина о личной встрече.

"Зачем ты меня приглашаешь в Сочи? На лыжах покататься? Мы говорим о серьезных вещах...на Донбассе гибнут люди", - Зеленский о российском предложении о встрече.

"Министр иностранных дел России говорит, что если президент Украины хочет договариваться, то пусть приезжает в Санкт-Петербург, Москву или Сочи. Во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не может обсуждать вопрос Донбасса, это вопрос "внутренний". Зачем приглашать человека в таком формате? Чтобы этот человек не согласился? Зачем об этом говорить. Ты же мужчина, взрослый человек, с опытом большим. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакого результата? Значит, тебе все равно", - отметил Зеленский.

По его словам, приглашение Лаврова "это тупо цинизм, high level".

"Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украину, все равно, что происходит на моих границах или на контактной линии? И как ты мне такое предлагаешь? Для чего? А я хочу встречаться, не боюсь никакого формата, мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах катался? О чем мы вообще говорим?...Хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Люди не понимают ценность жизни, вот и все", - добавил Зеленский.

Реклама

Он также добавил, что на переговоры президентов России и Украины можно не выносить сразу все вопросы, а, например, для начала один - обмен пленными. Зеленский также выразил мнение, что Москве и Киеву нужно договариваться.

Предложение Зеленского о встрече с Путиным

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако, он уверен, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

"Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", - особо отметил лидер Украины.

Также Зеленский готов к встрече в нормандском формате.

Читайте также:

viber
Владимир Зеленский Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «"В Сочи на лыжах покататься?": Зеленский резко ответил на предложение Путина о встрече». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в бедуПриметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в беду Достаток и денежное благополучие: знаки, которых в 2022 году неприятности обойдут сторонойДостаток и денежное благополучие: знаки, которых в 2022 году неприятности обойдут стороной Обольстительная Надежда Мейхер показала голую грудь и упругие бедра в постелиОбольстительная Надежда Мейхер показала голую грудь и упругие бедра в постели Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговГороскоп по картам Таро на февраль 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, Козерогов Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовГороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов
19:07

Танки "на улицах" Киева, угроза РФ, цинизм Лаврова и СП-2: главные заявления Зеленского западным СМИ

19:00

Нардепа поймали на получении взятки: СМИ назвали его имя

18:24

"В Сочи на лыжах покататься?": Зеленский резко ответил на предложение Путина о встрече

18:16

Гороскоп на февраль 2022 для Скорпионов: в любви - "итальянские страсти", на работе - повышение

18:10

Голос країни-12: На YouTube вышел первый выпуск digital-версии спецпроекта Другий шансВидео

Реклама
18:10

Президент Украины назвал наибольший риск для страны

18:07

Наша армия - не слабее уровня НАТО, наши бойцы - практики, к сожалению - Зеленский

18:07

Деньги льются рекой: знаки, которых в год Тигра не коснутся финансовые трудностиВидео

17:40

Забыла надеть верх: Вера Брежнева в одних брюках засветила голую грудь

17:40

Ситуация не приуменьшается: Зеленский рассказал, что происходит на границе с Украиной

17:34

"Этот вопрос нравится не всем членам НАТО": Зеленский назвал главную тему его разговоров с Байденом

17:33

Зеленский о "тайнах" Байдена: "У каждого есть свои секреты"

17:23

Если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами, санкции "после" нам не нужны - ЗеленскийВидео

17:21

Ученые отыскали новую опасность антибиотиков для организма

17:16

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеВидео

17:16

Латвия планирует отправить в Украину военныхВидео

17:14

Во Франции объявили о переговорах Макрона с Зеленским после беседы с Путиным

17:00

Приметы на 30 января: что нельзя делать в день Антона и как не попасть в бедуВидео

16:51

В Республиканской партии США требуют опубликовать стенограмму разговора Байдена и ЗеленскогоВидео

16:44

Диалог Киева с "ЛДНР" и ответ РФ на "гарантии безопасности": итоги разговора Путина и Макрона

Реклама
16:43

"Правительство говорит, что так лучше": в Ровно отстраняют от работы врача без COVID-сертификатаВидео

16:35

Пластиковая бабушка: 63-летняя Мадонна оголила искусственные ягодицы и пах в развратных позах

16:24

Украинцам пообещали повышение пенсий: кому и когда светят доплаты до 700 гривенВидео

16:20

"Это хороший знак": в НАТО не уверены, что Россия вторгнется в УкраинуВидео

16:05

Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

15:43

"Ночью ушел из дома и не вернулся": полиция раскрыла детали о смерти Вирчиса

15:37

Лукашенко заговорил о войне Беларуси с Украиной и назвал два условияВидео

15:33

Путин послал военных медиков на границу с Украиной - The Wall Street Journal

15:16

Россия не атакует Украину, а НАТО не будет воевать за Киев: СМИ узнали о новой позиции АльянсаВидео

15:11

Выплаты субсидии в Украине могут приостановить: названы условияВидео

14:55

В ОП рассказали, был ли спор между Байденом и ЗеленскимВидео

14:55

Под 500 гривен за килограмм: в Украине рекордно взлетели цены на медВидео

14:46

Преследователя Златы Огневич отпустили из-под стражи без наказания - певица винит в этом судьюВидео

14:42

Гороскоп на февраль 2022 года обещает Девам неожиданные перемены и приятный сюрпризВидео

14:41

Украина изолируется от энергосистем России и Беларуси: Шмыгаль назвал срокиВидео

14:04

Количество военнообязанных и профессий сократят: в Украине изменят правила военного учета для женщинВидео

13:56

Ждать ли весну в феврале: украинцев удивили прогнозом до мартаВидео

13:53

"Вернуть Украину в лоно славянства": Лукашенко разразился громким заявлениемВидео

13:37

2022 год может быть последним для пандемии COVID-19 - ЛяшкоВидео

13:33

Когда день святого Валентина 2022: дата, история и традиции праздника

Реклама
13:30

Вирчис покончил с собой: СМИ рассказали о его конфликте с Мангером

13:16

"Возможно, он не выдержал": знакомые Артемия Рябчука объяснили, почему он расстрелял 5 человекВидео

13:01

"Я вообще люблю эти повстанческие песни": Данилко признался Гордону, почему спел про БандеруВидео

13:01

Километр шагали по сугробам: на Харьковщине медики героически спасли пациента

13:00

Гороскоп на завтра, 29 января 2022: Скорпионам – удача в деньгах, Козерогам – полный провалВидео

12:59

Герой АТО, прошел Иловайск и плен: новые данные о жертвах бойни в ДнепреВидео

12:55

Вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск РФ: в Минобороны заявили об информационных атаках

12:18

Роман Цимбалюк. В Кремле не спешат в рай: Москва пошла на важную уступку по ДонбассуВидеоблоги

12:13

Выстрелил три раза в упор: раненая стрелком в Днепре пришла в себя и хочет разговариватьВидео

12:00

Из-за развода с мужем женщина в Киеве пыталась прыгнуть из окна с 3-летним ребенком на руках

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять