"Парламентские фрикции": как отразится на Украине уход Вакарчука из Рады

Вакарчук уходит из политики 2020 - каковы последствия для Украины / УНИАН

Святослав Вакарчук сдал свой мандат народного депутата. Это уже второй уход политика из Рады: первый был в 2007 году.

Такая новость не могла пройти мимо экспертов. И в сети уже активно обсуждают, почему и зачем Вакарчук снова уходит из политики – и чем это обернется для политической жизни всей страны.

В частности, журналист Игорь Гужва решение Вакарчука об уходе связывает с провалом его политсилы и финансовыми интересами певца. И заодно прогнозирует, какими будут последствия.

"Какие последствия?

Крах проекта Голос. Не факт теперь, что он вообще пойдёт на местные выборы, а если и пойдёт, то вряд ли покажет сильный результат даже на Западной Украине. Расчищается поле для создания новых условно "соросовских" проектов. На этом поле уже бродят Сенцов, Гончарук, Рябошапка, остатки еврооптимистов. Не исключено, что теперь из них попробуют собрать новую "могучую кучку". Хотя провал Голоса во многом объясняется падением доверия в обществе вообще к этому политическому вектору. А потому непонятно насколько новый подобный проект будет успешным. Но что-то собрать в кучку наверняка попытаются. А пока эту кучку будут собирать, часть избирателей Голоса к себе перетянет партия Порошенко".

Читайте такжеСтипендия Сороса и связи с Зеленским: стало известно, кто займет место ВакарчукаБольшинство комментаторов просто разочарованы решением Вакарчука. Люди массово задаются вопросом – зачем вообще было идти в Раду, если не собирался бороться до конца?

Общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий интересуется: "Вопрос Вакарчуку: зачем идти? Чтобы прокрастинировать голоса? Чтобы обманывать избирателей? Делаешь идиотов из народа? Это не то, что непрофессионально. Это морально абсолютно дико перед людьми. И все же это банальная афера на всю страну".

А глава информационного вещания нового канала для ОРДЛО и аннексированного Крыма и экс-главный редактор 24-го канала Елена Трибушная отмечает, что последствия ухода Вакарчука будут не только политическими, но и психологическими.

"Каким-то парадоксальным образом, стремясь показать, что в украинской политике возможны, важны и нужны новые лица, которые смогут на что-то повлиять, Вакарчук доказал как раз обратное. Дважды. Все НЕ буде добре", – написала она.

Секретарь Национальный союз журналистов Украины Денис Иванеско просто насмехается над певцом: "Славик все) Сдался без боя. В тот раз хоть год продержался, а в этот и года не выдержал. Слабак".

Читайте такжеПартия Голос теперь "фсё" - и слава БогуМирослав Олешко отмечает "полную безответственность" Вакарчука: "Голосовали не за какой-то Голос и непонятных ноу-неймов. Голосовали миллионы украинцев за конкретного человека. И он во второй раз предал их, подтерся их голосом. Можно быть чудесным музыкантом, но никудышным политиком. Полная безответственность, казалось бы взрослого человека".

Бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков пояснил – почему Вакарчук уходит из политики: "У Вакарчука была одна-единственная миссия и цель в создании партии Голос – отрезать максимальное количество мандатов у Європейська Солідарність. Никаких других целей и планов у этой "партии" не было. Ну, он свою миссию успешно выполнил – 20 мандатов. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить".

Активистка и блогер Елена Монова уже предложила новое название для следующей партии Вакарчука.

"В следующий раз, когда Вакарчук снова отправится менять страну, ему нужно будет назвать партию "Парламентские фрикции". Во-первых, это красиво. Во-вторых, не вводит потребителя в заблуждение", – сыронизировала она.

В основном, люди просто смеются над политической карьерой Вакарчука.

Напомним, в марте 2020 года Вакарчук покинул пост председателя парламентской партии Голос и после избрания Киры Рудык Вакарчук отстранился от участия в партийной жизни.