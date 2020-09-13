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Венедиктова рассказала, как проверяют подлинность пленок Деркача

13 сентября 2020, 08:48

Победа Киева состоит в том, что Украину не удалось втянуть в политику США, уверяет Венедиктова.

Порошенко, Байден
Расследование "пленок Деркача" продолжается/ УНИАН

В рамках следствия по делу о публикации аудиозаписей людей, голоса которых похожи на голоса пятого президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, проводится экспертиза, которая должна показать, являются ли данные аудиопленки подлинными.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала в интервью журналисту Савику Шустеру.

По ее словам, на данный момент следствие не готово дать окончательный ответ по поводу того, аутентичны аудиозаписи или нет. Однако следствие ведет работу в этом направлении.

"Сейчас следствие по пленкам Деркача продолжается, оно действительно продолжается. Вот вы, Савик, что-то об этом следствии знаете? А оно есть. Экспертизы - смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса - все это продолжается", - утверждает Венедиктова.Читайте такжеПленки Деркача - маленький винтик в большой игре Трампа

Также она добавила, что несмотря на позицию Вашингтона, согласно которой аудиопленки "Порошенко-Байдена" считают "отредактированными", в Киеве будут делать собственные независимые выводы по этому вопросу.

"У нас свое следствие продолжается, мы будем приходить к собственным выводам", - подчеркнула Венедиктова.

  • Напомним, 9 июля украинский нардеп Андрей Деркач провел пресс-конференцию, в рамках которой опубликовал ряд телефонных разговоров с людьми, чьи голоса похожи на голоса Петра Порошенко, Джо Байдена и Владимира Путина. В разговорах затрагиваются внутриполитические проблемы Украины.
  • 10 сентября в США ввели санкции против парламентария Андрея Деркача, опубликовавшего резонансные аудиопленки. Американцы считают, что нардеп связан с российскими спецслужбами, а его действия, связанные с публикацией разговоров – это попытка повлиять на американский избирательный процесс.
  • Деркач, в свою очередь, назвал санкции "местью" и пообещал провести новую пресс-конференцию, где будут обнародованы другие разоблачительные материалы.

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