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Прощай, ВКонтакте: Рада приняла важное решение о российских сайтах

13 мая 2020, 20:29

Народные избранники проголосовали за запрет интернет-ресурсов России в Украине.

Официальный логотип ВКонтакте
Рада вновь запретила российские соцсети / Mail.ru

Сегодня в В СНБО одобрили продление запрета российских сайтов и соцсетей и Рада во время внеочередного заседания сразу поддержала проект постановления №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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За запрет соцсетей России в Украине проголосовали 248 народных избранников,

Так, решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (с последующими изменениями), которое было введено в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 года №133/2017, интернет-провайдерам было запрещено оказывать услуги по доступу пользователей интернета на территории Украины к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Постановлением предусмотрено рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны принять решение о продлении срока применения соответствующих санкций.

Запрет соцсетей в Украине

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и сервисы Mail.ru в мае 2017 года. Также уже бывший украинский лидер одобрил введение санкций против крупнейших российских телекомпаний.

До избрания на пост президента Владимир Зеленский говорил, что запрет в Украине российских соцсетей был неоправданным, граждане нашей страны начали обходить блокировку.

соцсети ВКонтакте
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