Рада согласовала дату внеочередного заседания - что рассмотрят

По информации нардепа, парламент соберется на заседание по случаю Дня независимости.
В Верховной раде согласовали дату внеочередного заседания парламента. Оно состоится 25 августа.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат Александр Качура.
По его словам, за день до внеочередной сессии, 24 августа Рада проведет торжественное заседание в честь дня Независимости.
Ранее председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что на внеочередном заседании парламента депутаты рассмотрят законопроект о повышении минимальной зарплаты.
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Как ранее писал Главред, украинский шоумен Сергей Притула примет участие в выборах городского головы Киева. Артист выдвигается от политической партии Голос, которая поддержала его кандидатуру.
Также отметим, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков владеет коттеджем почти на 500 квадратных метров в предмесье Киева. В селе Софиевская Борщаговка особняк спикера Рады находится на центральной оживленной улице. Соседи отмечают, что недавно цвет фасада дома Разумкова обновили, да и крышу перестелили.