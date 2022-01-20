Военная операция России и гарантии Украине: дипломат раскрыл риторику Москвы

Увеличение числа российских войск у границ Украины не является поводом для паники – дипломат / Reuters

РФ в своей риторике никогда не заявляла, что Москва не собирается идти в атаку на Украину. Напротив, российское государство утверждает об отсутствии таких планов именно в данный момент. Войск России у украинских границ может стать больше, однако факт не является поводом для паники. Об этом заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

В эфире телеканала Наш он рассказал о том, что представители России в своих высказываниях не говорят об отсутствии намерений проводить военные действия против Украины. Они лишь утверждают, что таких задач на сегодняшний день нет. Идут осторожные заявления.

Читайте такжеУгроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать"Посмотрите на русские высказывания. Россия никогда не говорила "мы никогда не будем атаковать Украину". Они говорят, мол, на сегодняшний день у нас нет планов, они всегда говорят об этом осторожно", - считает Климкин.

Также он добавил, что число российских военных подразделений у рубежей Украины может стать больше, но ситуация не должна становиться поводом для паники.

"Это не информационная и не эмоциональная волна, мы имеем вокруг наших границ подтянувшиеся вооружения, знаем, что российских войск может стать больше. Это не повод для паники", - подчеркнул Павел Климкин.

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Угроза военного вторжения России в Украину

Американский телеканал CNN ранее распространил сведения о том, что разведка США получила информацию о подготовке Россией оперативной группы для нападения на боевиков на Донбассе "под чужим флагом". Как полагают в Штатах, такой сценарий должен стать предлогом для полномасштабного российского военного вторжения в Украину.

Спикер Белого дома Джен Псаки подтвердила информацию разведки о том, что Москва может готовить провокацию с целью оправдания новой военной операции против Киева.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что войска России располагаются на своей территории в приграничных с Украиной районах из-за якобы напряженной ситуации в регионе и действий НАТО. В Кремле считают движение войск "мерами предосторожности".

CNN со ссылкой на данные Минобороны Украины 19 января опубликовало информацию о концентрации более 127 000 войск у украинских рубежей. Как полагают в ведомстве, Россия может использовать ракеты средней дальности для нанесения ударов по стратегическим объектам.