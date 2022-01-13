УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Военные "игрища" РФ у границ Украины разозлили Запад: Данилов призвал оказать Киеву мощную помощь

13 января 2022, 11:37
Прослушать новость
Остановить

Войска России у границ Украины сыграли злую шутку с россиянами и мобилизовали Запад, считает Алексей Данилов.

Алексей Данилов
Украина благодарит Запад за поддержку, однако хотела бы, чтобы уровень помощи был сопоставим с содействием Афганистану, когда там были США - Данилов / УНИАН

Запад продолжает поддерживать Украину, однако можно было бы усилить помощь до уровня, когда США присутствовали в Афганистане. Концентрация российских войск у украинских границ не просто мобилизовала, а разозлила западный мир. Киев благодарен за поддержку западным странам и НАТО, однако ожидает новой материальной и военно-технической поддержки. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью Украинской правде он рассказал о том, что Запад оказывает стабильную поддержку Украине, однако в Киеве хотели бы усиления помощи. К примеру, до уровня Афганистана, пока там находились США.Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом Западу

"Поддержка наших западных партнеров постоянна, хотя и в режиме разной интенсивности, к сожалению. Конечно, нам хотелось бы больше, особенно на фоне той колоссальной помощи, которую получил "доталибанский" Афганистан. И в этом случае, американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом", - отметил Данилов.

Кроме того, по его словам, маневры россиян с войсками у границ Украины сыграли с Россией злую шутку. Такие действия, похоже, не просто объединили, но и разозлили Запад.

"Что касается военных "игрищ" России у украинской границы, то они сыграли с россиянами злую шутку. Вместо того чтобы отпугнуть Запад, они наоборот мобилизовали его и мне кажется даже сделали невозможное – разозлили его", - считает чиновник.

Реклама

Также он добавил, что Украина благодарит западный мир, а особенно НАТО, за поддержку, и ждет продолжения помощи. Важными аспектами являются проведение совместных военных учений и присутствие кораблей Альянса в Черном море.Читайте такжеПриговор для НАТО: Ермак высказался о возможном вторжении России в Украину

"В свою очередь, мы обычно благодарим и рассчитываем на продолжение поддержки со стороны Запада и особенно НАТО. Это касается материальной помощи, особенно в части воздушно-военной обороны и средств борьбы с российскими беспилотниками, которые нарастили возможность проведения разведывательных мероприятий на украинской территории. Крайне важно также проведение западных военных учений, как сил НАТО так и совместных с Украиной, что очень нервничает россиян и заставляет постоянно отвлекать силы и средства. Отдельный вопрос – постоянное присутствие на ротационной основе кораблей НАТО в Черном море и в первую очередь речь о кораблях с ракетным вооружением", - подчеркнул Алексей Данилов.

Угроза военного вторжения России в Украину

Американское издание The New York Times 7 января показало новую карту, на которой зафиксировано усиление войск России у границ Украины. По данным журналистов, россияне сконцентрировали около 100 тысяч войск у границ украинского государства, окружив рубежи с трех сторон.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия готовит сценарий новой гибридной атаки против Украины для дестабилизации ситуации в государстве. Как уточнила чиновник, у кордонов Украины находятся около 100 000 российских войск.

Представитель Штатов на переговорах по безопасности с РФ Венди Шерман предупредила Москву о жестких санкциях в случае нового военного вторжения в Украину. При этом американцы не намерены блокировать возможное вступление Киева в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что вопрос интеграции Украины в Альянс будет решаться Киевом и странами-участниками организации. У России нет никакого права на вето. Коллективный блок безопасности Запада не пойдет на уступки относительно территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы, а также призывает россиян вывести свои войска из этих стран.

Главред рекомендует:

viber
СНБО НАТО новости Украины Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «Военные "игрища" РФ у границ Украины разозлили Запад: Данилов призвал оказать Киеву мощную помощь». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на 2022 год пришла стрижка неповторимой красоты перевернутый боб, которая подходит всемВ моду на 2022 год пришла стрижка неповторимой красоты перевернутый боб, которая подходит всем Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаЛунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяца Заморозит до -23°: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыЗаморозит до -23°: украинцам дали ледяной прогноз и назвали даты Приметы на 12 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 12 января: что нельзя делать и как не попасть в беду Когда щедруют в 2022 в Украине: щедривки для детей и взрослыхКогда щедруют в 2022 в Украине: щедривки для детей и взрослых
11:37

Военные "игрища" РФ у границ Украины разозлили Запад: Данилов призвал оказать Киеву мощную помощь

11:34

Под Киевом Дед Мороз выбил мужчине зубы за бесплатное фото

11:33

Александр Усик показала редкое фото с 12-летней дочерью - она "разнесла" отца в пух и прах

11:31

Двое детей остались сиротами: водитель, которого трижды ловили пьяным за рулем, устроил смертельное ДТП

11:26

Украинцам светит повышение минимальной пенсии: кому и когда ждать прибавкиВидео

Реклама
11:25

Получение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалумнение

11:18

Приметы на 14 января: что нельзя делать в день Василия и Старый Новый год и как не попасть в бедуВидео

10:53

"Кредит одобрили за секунду": мошенники обчистили счет клиента ПриватБанка, в банке разводят руками

10:43

Сахар рекордно подорожает: украинцев шокировали прогнозом взлета ценВидео

10:39

Одежда – в крови, волосы обрезаны: в Киеве произошла серия нападений на женщин

10:33

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

09:55

Одежда цвета перванш потрясающей красоты вошла в моду на 2022 годФотоВидео

09:52

Доллар резко взлетел: украинцы узнали неожиданный прогноз нового подорожанияВидео

09:50

Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

09:49

"Сделать им это сложно": Данилов рассказал о плане Путина по УкраинеВидео

09:47

Раскол в Кремле: военный эксперт заявил, что Путин теряет "правую руку"Видео

09:15

Введение "карточек на еду": украинцам объяснили, в чем подвохВидео

09:00

Инструкция от Цитруса: как рейдернуть бизнес в Украине реклама

08:52

Военные учения России вблизи украинской границы: к чему готовится Москвамнение

08:42

Впервые в Новом году 2022 число COVID-больных в Украине превысило 10 тысячВидео

Реклама
08:24

Как сэкономить на оплате газа в лютый холод: в Нафтогазе раскрыли простую схемуВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 13 января 2022: Ракам – удача, Девам – сплетни недругов, Водолеям – ложьВидео

08:05

Поражение РФ в борьбе за Украину и страх Запада перед войной: в США объяснили действия МосквыВидео

08:02

Зеленский поручил "прижать" украинских олигархов за границей

07:48

Врежет мороз до -21°: украинцам назвали дату резкого потепленияВидео

07:23

В Ужгороде пропавшую 36-летнюю женщину нашли убитой с пакетом на голове

07:13

Ультиматум России Западу и ставка Кремля ва-банк: политик предупредил Украину об опасностиВидео

06:50

Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать

06:46

"Песенный конкурс в исправительной колонии: в Запорожье судьи отгуляли корпоратив под тюремный шансонВидео

06:13

Равнение на Амстердам: почему растут цены на топливо и при чем тут Украинамнение

05:41

Ретроградный Меркурий 14 января - 4 февраля: Львам - возвращение старых врагов, а Козерогам - деньгиВидео

05:40

Самая вкусная свинина с черносливом на Старый Новый год 2022: простой рецептВидео

05:27

Что можно съесть для улучшения настроения – диетолог назвала лучшие "антистресс продукты"

05:10

Как с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способы

04:37

Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

04:22

Куриное мясо, соки и не только: эксперт назвала продукты, которые не стоит покупать в супермаркетеВидео

03:16

Защитит от врагов и плохих снов: как вырастить гиацинт дома в горшкеВидео

03:04

Известного актера из Глухаря и Стажеров нашли мертвым

02:59

Анна Кошмал в дерзком мини-платье оголила грудь и рассказала о вампиризме в общении

02:53

Сколько времени люди тратят на гаджеты: ответ специалистов

Реклама
01:22

Какие симптомы рака легких можно заметить в разных частях тела - ответ ученых

01:22

Maruv образе соблазнительной куколки показала идеальную фигуру

00:55

У Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга - актер питается через трубку в желудке

00:51

Приметы на 13 января: что нельзя делать в день Мелании и Старый Новый год и как не попасть в бедуВидео

12 января, среда
23:57

Супруга Виктора Павлика призналась, кто в их семье больше зарабатывает

23:33

Какое растение может защитить организм от инфекций - открытие ученых

23:23

В Украине разрабатывают дронов-камикадзеВидео

23:20

На каком масле нельзя жарить картошку - медики дали ответВидео

23:10

Собирали на операцию: в Житомире мошенники через доставку Justin украли 114 тысяч у ветерана АТОВидео

22:47

США предоставят экстренную помощь Украине в случае нападения России

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять