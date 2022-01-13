Военные "игрища" РФ у границ Украины разозлили Запад: Данилов призвал оказать Киеву мощную помощь

Украина благодарит Запад за поддержку, однако хотела бы, чтобы уровень помощи был сопоставим с содействием Афганистану, когда там были США - Данилов / УНИАН

Запад продолжает поддерживать Украину, однако можно было бы усилить помощь до уровня, когда США присутствовали в Афганистане. Концентрация российских войск у украинских границ не просто мобилизовала, а разозлила западный мир. Киев благодарен за поддержку западным странам и НАТО, однако ожидает новой материальной и военно-технической поддержки. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью Украинской правде он рассказал о том, что Запад оказывает стабильную поддержку Украине, однако в Киеве хотели бы усиления помощи. К примеру, до уровня Афганистана, пока там находились США.Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом Западу

"Поддержка наших западных партнеров постоянна, хотя и в режиме разной интенсивности, к сожалению. Конечно, нам хотелось бы больше, особенно на фоне той колоссальной помощи, которую получил "доталибанский" Афганистан. И в этом случае, американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом", - отметил Данилов.

Кроме того, по его словам, маневры россиян с войсками у границ Украины сыграли с Россией злую шутку. Такие действия, похоже, не просто объединили, но и разозлили Запад.

"Что касается военных "игрищ" России у украинской границы, то они сыграли с россиянами злую шутку. Вместо того чтобы отпугнуть Запад, они наоборот мобилизовали его и мне кажется даже сделали невозможное – разозлили его", - считает чиновник.

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Также он добавил, что Украина благодарит западный мир, а особенно НАТО, за поддержку, и ждет продолжения помощи. Важными аспектами являются проведение совместных военных учений и присутствие кораблей Альянса в Черном море.Читайте такжеПриговор для НАТО: Ермак высказался о возможном вторжении России в Украину

"В свою очередь, мы обычно благодарим и рассчитываем на продолжение поддержки со стороны Запада и особенно НАТО. Это касается материальной помощи, особенно в части воздушно-военной обороны и средств борьбы с российскими беспилотниками, которые нарастили возможность проведения разведывательных мероприятий на украинской территории. Крайне важно также проведение западных военных учений, как сил НАТО так и совместных с Украиной, что очень нервничает россиян и заставляет постоянно отвлекать силы и средства. Отдельный вопрос – постоянное присутствие на ротационной основе кораблей НАТО в Черном море и в первую очередь речь о кораблях с ракетным вооружением", - подчеркнул Алексей Данилов.

Угроза военного вторжения России в Украину

Американское издание The New York Times 7 января показало новую карту, на которой зафиксировано усиление войск России у границ Украины. По данным журналистов, россияне сконцентрировали около 100 тысяч войск у границ украинского государства, окружив рубежи с трех сторон.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия готовит сценарий новой гибридной атаки против Украины для дестабилизации ситуации в государстве. Как уточнила чиновник, у кордонов Украины находятся около 100 000 российских войск.

Представитель Штатов на переговорах по безопасности с РФ Венди Шерман предупредила Москву о жестких санкциях в случае нового военного вторжения в Украину. При этом американцы не намерены блокировать возможное вступление Киева в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что вопрос интеграции Украины в Альянс будет решаться Киевом и странами-участниками организации. У России нет никакого права на вето. Коллективный блок безопасности Запада не пойдет на уступки относительно территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы, а также призывает россиян вывести свои войска из этих стран.

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