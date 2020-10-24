УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Восстановление Донбасса: Зеленский обратился к ООН

24 октября 2020, 22:27

Президент призвал ООН принять участие в реализации проекта по обеспечению Донбасса питьевой водой.

Зеленский
Зеленский обратился к ООН из-за Донбасса / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский обратился к ООН с предложением разработать совместный план по восстановлению Донбасса.

Такое предложение было высказано во время встречи с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани, пишет пресс-служба ОПУ в субботу, 24 октября.

Зеленский также призвал ООН принять участие в реализации проекта по обеспечению Донбасса питьевой водой.

"Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, - это вопрос питьевой воды для Донбасса", - подчеркнул глава государства.

Война России и Украины

ООН Владимир Зеленский оккупация Донбасса новости Украины Офис президента новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Восстановление Донбасса: Зеленский обратился к ООН». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:38
Одному знаку Зодиака откроются тайны – астрологи
22:36
Под Сумами депутат угрозами требовал деньги на избирательную кампанию
22:27
Восстановление Донбасса: Зеленский обратился к ООН
22:02
Погода в день выборов: синоптики ошарашили прогнозом
21:53
Помпео по телефону попытался переубедить Лукашенко Видео
Реклама
21:47
Кулинарный эксперт назвал натуральные усилители вкуса
21:29
Поезда Укрзализныци переходят на зимний график - что изменится
21:15
Стало известно о вероятных разработчиках Новичка для Навального Видео
21:02
Местные выборы в Украине 2020 - онлайн
20:56
В Керченском проливе на танкере РФ прогремел мощный взрыв
20:28
В ЦИК поведали, когда ожидать итогов дня голосования
20:18
Боец UFC Хабиб вышел взвешиваться без трусов Видео
19:55
Кровавое ДТП в Ровно с участием маршрутки: есть жертва и пострадавшие
19:47
На Донбассе погиб пророссийский командир батальона Призрак
19:33
Эксперт развенчал миф насчет грибов Видео
19:29
Зеленский назвал главное достижение режима "тишины" на Донбассе Видео
19:13
Украина переходит на зимнее время: врач развеяла миф относительно перевода часов Видео
19:07
Турция начинает производить в Украине современные беспилотники
19:01
Трамп уже успел досрочного проголосовать на выборах
18:50
Холостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку
Реклама
18:46
Магнитная буря в октябре 2020: ученый опроверг "страшилку" Видео
18:28
Ушел из жизни один из деятелей перестройки
18:25
В США решили "добить" Путина и вновь расширили санкции
17:59
В Минске силовики повязали участниц "женского" марша Видео
17:42
Для денежных переводов заробитчан хотят ввести налог
17:37
Виталий Кличко заразился коронавирусом
17:20
Эксперт назвала причину "взрыва" раздражения Видео
17:05
В Украине пошли на послабления для "красной" зоны карантина: что изменилось Видео
16:42
В Хмельницкой области в аварии погибли подростки
16:40
Дышит Путину в затылок: в РФ неожиданно сменился лидер в рейтинге доверия Видео
16:30
Переход на зимнее время: всё, что надо знать про стрелки часов и точное время Видео
16:00
Астролог назвал любителей крепкого алкоголя среди знаков Зодиака
15:39
Макрону требуется лечение психических расстройств - Эрдоган Видео
15:25
У Тихановской рассказали о сроках визита в Украину и назвали главную ошибку Лукашенко Видео
15:11
Опрос от Зеленского: как будут выглядеть и работать волонтеры Видео
15:03
"День тишины" перед выборами: сотни нарушений, названы области-лидеры
14:48
Арахамия срочно вызвал взрывотехников: что нашли на авто соратника Зеленского Видео
14:27
В Кабмине оценили вероятность жесткого локдауна и назвали главную проблему с COVID-19 Видео
14:05
Врач назвал самых опасных переносчиков коронавируса Видео
14:00
Эксперт сказал, что всегда должно быть в холодильнике
Реклама
14:00
В моду на осень пришел фантастический маникюр кошачий глаз - фото Фото
13:44
Еще одна церковь признала автокефалию ПЦУ
12:57
Ход войны переломлен: эксперт назвал сроки перехода Карабаха под контроль Баку Видео
12:53
Johnson & Johnson продолжила тестирование вакцины после инсульта у добровольца Видео
12:24
"Станут богатыми наследниками": астрологи сказали, у кого в ноябре будет "крыша" Видео
12:19
Из-за ракетного удара Армении по Гяндже погиб подросток из России Видео
11:47
Коронавирус в Украине рванул вперед: Степанов рассказал, насколько забиты больницы Видео
11:20
Под Тернополем найдены мертвыми три человека: раскрыта вероятная причина гибели
11:07
Эксперт растолковал, нужна ли маска для лица в морозную погоду Видео
10:59
"Россия занимается варварством": Данилов спрогнозировал сроки распада РФ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять