Восстановление Донбасса: Зеленский обратился к ООН

Зеленский обратился к ООН из-за Донбасса / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский обратился к ООН с предложением разработать совместный план по восстановлению Донбасса.

Такое предложение было высказано во время встречи с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани, пишет пресс-служба ОПУ в субботу, 24 октября.

Зеленский также призвал ООН принять участие в реализации проекта по обеспечению Донбасса питьевой водой.

"Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, - это вопрос питьевой воды для Донбасса", - подчеркнул глава государства.

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