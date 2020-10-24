Восстановление Донбасса: Зеленский обратился к ООН

Президент призвал ООН принять участие в реализации проекта по обеспечению Донбасса питьевой водой.
Глава государства Владимир Зеленский обратился к ООН с предложением разработать совместный план по восстановлению Донбасса.
Такое предложение было высказано во время встречи с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани, пишет пресс-служба ОПУ в субботу, 24 октября.
Зеленский также призвал ООН принять участие в реализации проекта по обеспечению Донбасса питьевой водой.
"Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, - это вопрос питьевой воды для Донбасса", - подчеркнул глава государства.
Война России и Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в мирные договоренности с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых Киеву удастся вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.
- В Кремле в ответ на данное заявление подчеркнули, что Москва не намерена вести переговоры с другими странами по вопросу возвращения Крыма Украине.
- Ранее, 1 октября, глава делегации РФ в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов раскритиковал Офис президента за текст сообщения, в котором было указано, что Украина намерена решить вопрос Донбасса на базе украинских интересов. Он решил пригрозить Киеву последствиями такого заявления.
- Эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия будет готова вернуть Украине Донбасс в том случае, если Киев негласно признает аннексированный Крым территорией России.
Автор: Екатерина Трохимчук