Война России с Украиной и запуск Северного потока-2: эксперт предупредил Киев об опасности

Появление газопровода СП-2 позволит России не оглядываться на ситуацию с транзитом газа в войне с Украиной – эксперт / Reuters

Газпром отказался от дополнительной прокачки газа через территорию Польши и Украины с осени 2021 года до 1 октября 2022 года. Однако Германия, скорее всего, обеспечит частичный транзит газа через украинскую территорию. Опасность для Киева ситуации с газопроводом Северный поток-2 состоит в том, что Россия может больше не опасаться проблем с транзитом топлива в случае войны с Украиной, так как появится альтернативный маршрут поставок газа в Европу. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дьяченко.

"Думаю, что все-таки пойдет (российский газ через украинскую ГТС) , так как есть соглашение, немцы потеряют лицо, если это соглашение на транспортировку по украинской ГТС не будет выполняться. Думаю, они этого не допустят. Какой-то небольшой объем, скорее всего, будет в ближайшее время", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

По словам эксперта, запуск Северного потока-2 будет свидетельствовать о том, что Россия больше не станет опасаться проблем с транзитом газа в Европу из-за военных действий с Украиной. Когда СП-2 не было, такая вероятность существовала. Однако с появлением газопровода энергетического механизма, останавливающего Москву, больше не останется.Читайте такжеУ Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

"Но даже если будет транзит, вопрос безопасности никаким образом не решится, так как если начнутся боевые действия, понятно, что транзит прекратится, и есть газопровод, который может компенсировать ("Северный поток 2" ). Когда его не было, боевые действия означали потерю Европой как минимум около 100 млрд куб. м газа в год. Сейчас такой опасности нет. Даже если сохранится транзит – это уже не момент, который будет останавливать Россию. Если транзит прекратится, нужно будет срочно менять режим работы нашей ГТС, без транзита ее нужно будет переводить на реверс", - подчеркнул Сергей Дьяченко.

Транзит газа через Украину после запуска СП-2