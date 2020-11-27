Война власти и КСУ: Зеленский внес в Раду новый проект закона по е-декларациям

Зеленский предлагает исключить скандальную статью 366-1 УКУ / Скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект закона, предусматривающий восстановление уголовной ответственности за внесение недостоверное информации в налоговую декларацию. Законопроект зарегистрирован под №4434 и уже отправлен на рассмотрение руководству парламента.

Согласно данным официального сайта Верховной Рады, законодательная инициатива авторства Владимира Зеленского зарегистрирована в пятницу, 27 ноября.

В документе предлагается исключение признанной неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса и дополнение УКУ новой статьей 3662 под названием "Декларирование недостоверной информации".

Санкция статьи в случае нарушения предусматривает ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы от 150 до 240 часов. Возможно лишение свободы на срок до 2 лет, после чего гражданин не сможет заниматься государственной деятельностью около 3 лет.Читайте такжеУ Зеленского припугнули судей КСУ созданием "списка Магнитского"

Статьей 3663 Уголовного кодекса будет отдельно определяться уголовная ответственность политиков и чиновников за непредставление ими электронной декларации.

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