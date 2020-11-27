Война власти и КСУ: Зеленский внес в Раду новый проект закона по е-декларациям

Наказание за непредставление электронной декларации будет определяться отдельно.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект закона, предусматривающий восстановление уголовной ответственности за внесение недостоверное информации в налоговую декларацию. Законопроект зарегистрирован под №4434 и уже отправлен на рассмотрение руководству парламента.
Согласно данным официального сайта Верховной Рады, законодательная инициатива авторства Владимира Зеленского зарегистрирована в пятницу, 27 ноября.
В документе предлагается исключение признанной неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса и дополнение УКУ новой статьей 3662 под названием "Декларирование недостоверной информации".
Санкция статьи в случае нарушения предусматривает ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы от 150 до 240 часов. Возможно лишение свободы на срок до 2 лет, после чего гражданин не сможет заниматься государственной деятельностью около 3 лет.Читайте такжеУ Зеленского припугнули судей КСУ созданием "списка Магнитского"
Статьей 3663 Уголовного кодекса будет отдельно определяться уголовная ответственность политиков и чиновников за непредставление ими электронной декларации.
Конституционный кризис в Украине
- Конституционный суд 27 октября вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры страны.
- 26 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что рабочая группа парламента уже согласовала ряд ключевых инициатив, которые станут основой будущего решения по восстановлению антикоррупционного законодательства.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк допустил обсуждение и принятие альтернативных решений по ситуации с решением КСУ в том случае, если Рада не сможет урегулировать вопрос.