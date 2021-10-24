Возвращение Крыма и борьба с агрессией России: Кулеба призвал ООН к решительным действиям

В Киеве ждут подключения ООН к Крымской платформе / УНИАН

Украина рассчитывает на более принципиальный подход Организации объединенных наций в вопросе противодействия агрессии России и присоединение организации к Крымской платформе. Киев поддерживает современный мировой порядок, устав ООН, и готов внести свой вклад в миротворческие операции.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел по случаю 76-й годовщины основания Организации объединенных наций. МИД указывает, что Украина – одно из государств-основателей ООН, которое поддерживает сложившийся мировой порядок и готово внести свой вклад в миротворческие операции.Читайте такжеУдар по Путину и жесткая позиция Анкары: Кулеба объявил о борьбе Украины и Турции за Крым

Кроме того, в дипломатическом ведомстве акцентировали внимание на том, что еще в августе Украины совместно с 46 государствами и мировыми организациями основала Крымскую платформу, задачей которой является освобождение оккупированного Россией полуострова. В Киеве ожидают более конструктивного участия ООН в борьбе украинского государства с российской агрессией.

"Рассчитываем на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины", - отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что Украина, учитывая резолюции Генассамблеи ООН по вопросам территориальной целостности государства, проблемах усиления российского военного влияния в Крыму и защите прав человека на захваченном полуострове, надеется на подключение ООН к Крымской платформе.

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Украина и вопрос Крыма в ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее подверг критике Организацию объединенных наций за то, что она фактически проигнорировала саммит Крымской платформы. Как полагает дипломат, решение ООН продиктовано политическими мотивами. Такие действия не соответствуют главной задаче организации, которая должна работать в направлении реализации инициатив, направленных на мир и безопасность.

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко заявлял, что Киев обеспокоен проблемой наращивания ядерного потенциала России в оккупированном Крыму. По его словам, действия россиян являются угрозой международным договоренностям о нераспространении ядерного оружий. Дипломат призвал в рамках Организации подписать документ о предоставлении гарантий безопасности неядерным государствам.