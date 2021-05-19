Встреча Зеленского и Байдена: в ОП назвали возможное место и время

Зеленский и Байден могут провести встречу при одном условии, поделились в Офисе президента.
Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского – Игорь Жовква – заявил, что украинский лидер и глава США Джо Байден могут встретиться летом в Европе.
Зеленский и Байден встретятся, если в графиках лидеров государств будет время для мероприятия, рассказал замглавы ОП в эфире канала Украина 24.
Жовква добавил, что июньский график Байдена еще не расписан.
"График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется", – поделился собеседник.
Ранее сообщалось, что Джо Байден в июне отправится в турне в Европу.
Напомним, Байден и Зеленский 2 апреля впервые поговорили по телефону.
В начале мая в Украину приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент во время пресс-конференции с главным американским дипломатом пригласил Байдена в нашу страну.
Позже посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что проведению личной встречи Зеленского и Байдена препятствует пандемия коронавируса COVID-19, которая стартовала в марте 2020 года.
- Справка. Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года, а Джо Байден возглавил США в январе 2021-го.
- Заняв президентский пост, Байден сначала позвонил президенту России Владимиру Путину, а не Владимиру Зеленскому.
- Первый телефонный разговор Байдена и Путина прошел 26 января.
- В середине апреля лидеры Штатов и РФ провели еще один телефонный разговор. Во время беседы Байден предложил российскому коллеге встретиться на территории третьего государства.