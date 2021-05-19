Встреча Зеленского и Байдена: в ОП назвали возможное место и время

Владимир Зеленский и Джо Байден могут встретиться летом в Европе, сообщили в ОП / Reuters

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского – Игорь Жовква – заявил, что украинский лидер и глава США Джо Байден могут встретиться летом в Европе.

Зеленский и Байден встретятся, если в графиках лидеров государств будет время для мероприятия, рассказал замглавы ОП в эфире канала Украина 24.

Жовква добавил, что июньский график Байдена еще не расписан.

"График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется", – поделился собеседник.

Ранее сообщалось, что Джо Байден в июне отправится в турне в Европу.

Напомним, Байден и Зеленский 2 апреля впервые поговорили по телефону.

В начале мая в Украину приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент во время пресс-конференции с главным американским дипломатом пригласил Байдена в нашу страну.

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что проведению личной встречи Зеленского и Байдена препятствует пандемия коронавируса COVID-19, которая стартовала в марте 2020 года.