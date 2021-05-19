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Встреча Зеленского и Байдена: в ОП назвали возможное место и время

19 мая 2021, 16:41
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Зеленский и Байден могут провести встречу при одном условии, поделились в Офисе президента.

В ОП сообщили, что Зеленский может встретиться с Байденом в Европе
Владимир Зеленский и Джо Байден могут встретиться летом в Европе, сообщили в ОП / Reuters

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского – Игорь Жовква – заявил, что украинский лидер и глава США Джо Байден могут встретиться летом в Европе.

Зеленский и Байден встретятся, если в графиках лидеров государств будет время для мероприятия, рассказал замглавы ОП в эфире канала Украина 24.

Жовква добавил, что июньский график Байдена еще не расписан.

"График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется", – поделился собеседник.

Ранее сообщалось, что Джо Байден в июне отправится в турне в Европу.

Напомним, Байден и Зеленский 2 апреля впервые поговорили по телефону.

В начале мая в Украину приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент во время пресс-конференции с главным американским дипломатом пригласил Байдена в нашу страну.

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что проведению личной встречи Зеленского и Байдена препятствует пандемия коронавируса COVID-19, которая стартовала в марте 2020 года.

  • Справка. Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года, а Джо Байден возглавил США в январе 2021-го.
  • Заняв президентский пост, Байден сначала позвонил президенту России Владимиру Путину, а не Владимиру Зеленскому.
  • Первый телефонный разговор Байдена и Путина прошел 26 января.
  • В середине апреля лидеры Штатов и РФ провели еще один телефонный разговор. Во время беседы Байден предложил российскому коллеге встретиться на территории третьего государства.
Владимир Зеленский Джо Байден Игорь Жовква
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