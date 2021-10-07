УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали о переговорах с Офисом президента

7 октября 2021, 14:27
Прослушать новость
Остановить

Подробности озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин Зеленский
Озвучивались и формулировались разные предложения, заявили в Кремле / коллаж УНИАН

В Кремле заявили, что процесс формирования повестки дня возможной предстоящей встречи президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - продолжается, но сама повестка еще не сформирована.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев и Москва пытаются определить вопросы, которые обсудят лидеры стран во время встречи, пишет "Интерфакс".

"Действительно, между Офисом президента Украины и администрацией президента нашей страны - это (Дмитрий - ред.) Козак - осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствует", — заявил Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что российская сторона якобы передала в Киев 12 пунктов в качестве итогового документа возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Встреча Зеленского и Путина

Ранее Дмитрий Песков, комментируя вероятность встречи президентом Украины и РФ, отметил, в Кремле не видят предпосылок для проведения их встречи до конца года.

Владимир Зеленский говорил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако, он уверен, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

"Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", — отметил лидер Украины.

Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Зеленский Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали о переговорах с Офисом президента». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гопники убивали копа под смех и улюлюканье: опубликовано видео смертельной экзекуции в ЧерниговеГопники убивали копа под смех и улюлюканье: опубликовано видео смертельной экзекуции в Чернигове Грузия "сдала" Зеленского из-за ареста СаакашвилиГрузия "сдала" Зеленского из-за ареста Саакашвили Синоптик рассказала, когда в Украину ворвется резкое похолоданиеСиноптик рассказала, когда в Украину ворвется резкое похолодание "Сняли деньги и взяли кредит": в Сети предупредили клиентов ПриватБанка о новом мошенничестве"Сняли деньги и взяли кредит": в Сети предупредили клиентов ПриватБанка о новом мошенничестве "Фейковый" меморандум: почему тарифы на отопление и горячую воду все равно взлетят"Фейковый" меморандум: почему тарифы на отопление и горячую воду все равно взлетят

Последние новости

14:28

Комитет ВР поддержал криминальную ответственность за незаконное строительство

14:27

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали о переговорах с Офисом президента

14:22

В "Дии" на Android появились "желтые" ковид-сертификаты: как их получить Видео

14:05

Юлия Санина из The Hardkiss триумфально возвращается на Танці з зірками

13:40

"Деньги любят тишину": Шмыгаль загадочно ответил на вопрос, получит ли Украина транш МВФ Видео

Реклама
13:20

На глазах у жены залил все кровью: под Запорожьем мужчина полоснул себя по горлу и умер

13:12

"Оранжевых" областей в Украине уже 12: где самая худшая ситуация с коронавирусом

13:06

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

12:35

"Предохранитель убрали": Разумков намекнул на амбиции стать президентом Украины

12:30

Тела пришлось вырезать: в жуткой аварии в Польше погибли молодые украинцы Видео

12:07

"Ким, это ты?" Леся Никитюк заинтриговала фанатов радикальной сменой имиджа

11:47

Один шанс из ста: в Днепре врачи спасли бойца ВСУ со сквозным пулевым ранением головы

11:47

Разумкова отправили в отставку

11:46

Сразу три европейские страны приостановили прививки молодежи вакциной Moderna Видео

11:45

Гороскоп на 7 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обман, расставание или финансовый успех Видео

11:29

Падал со скоростью 54 км/ч: в Луцке кусок балкона чуть не проломил голову прохожему

11:25

Ученые выяснили, почему мужчины чаще женщин болеют раком

10:59

"Когда фотка с Кадыровым?": украинцы набросились на Зинченко после фото с российским бойцом Хабибом

10:27

В Днепре устроили "коридор позора" зрителям концерта вдовы Михаила Круга Видео

10:11

"Больные в коридоре, всем нужен кислород": в Мелитополе скорые привозят СOVID-больных каждые 10 минут Видео

Реклама
10:05

"Исторический прорыв в науке": ВОЗ впервые в истории одобрила вакцину от малярии Видео

09:33

Мрак еще хуже, чем при Путине: экс-майор КГБ спрогнозировал будущее Украины после смены власти в РФ Видео

09:05

"Мама не купила – значит, не любит": в школе под Сумами ученика затравили из-за печатных тетрадей

08:22

Украине нужен четкий механизм, гарантирующий безопасность – Зеленский о "Северном потоке-2" Видео

08:21

COVID-статистика в Украине ухудшается: за сутки - более 15 тысяч новых случаев коронавируса

08:06

В 22 раза выше риск умереть: ученые назвали беременность фактором риска при коронавирусе Видео

07:51

Штормовой ветер и местами заморозки: прогноз погоды на четверг, 7 октября

07:28

Суховеи, смерчи и паводки: синоптик предрекла последствия изменений климата в Украине Видео

06:42

"Чем тот АТОшник лучше меня?": под Одессой депутат горсовета возмутился из-за раздачи земли военным Видео

06:16

Два спикера одновременно: чего ждать в случае увольнения Разумкова мнение

06:15

"Царю-устрашителю" осталось недолго: астролог составил гороскоп для Путина на год Видео

05:31

"Вакцинация - это для бедных": инфекционист объяснил, в чем выгода прививок от COVID-19 Видео

05:08

Синоптик опроверг популярную примету о морозной зиме

04:33

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

03:39

"Разбиваешь мужские сердца": украинская легкоатлетка поделилась жаркими фото из отпуска в Египте

03:22

Приметы на 7 октября: что нельзя делать в день Феклы и как не попасть в беду Видео

02:44

Шмыгаль рассказал, когда украинским врачам поднимут зарплаты до 800-900 долларов

02:16

Мороз -20: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине Видео

01:48

Ученые рассказали, чем опасно высокое давление для мозга молодых людей

01:16

Что будет с телом, если пить много воды каждый день - ответ эксперта

Реклама
00:20

Названы три самых вредных продукта для организма, которые опасны в любом возрасте Видео

00:15

Что такое комфортный вес и как его достичь: объясняет врач-иммунолог

06 октября, среда
23:44

На Ровенщине дети вместо учебы копают картошку: учителя не вакцинированы, интернета нет Видео

23:16

В России резко отреагировали на решение НАТО о высылке дипломатов

22:47

Инфекционист указал на катастрофические проколы в подготовке к новой волне коронавируса в Украине

22:27

Россияне усомнились в честности выборов в Госдуму - соцопрос

21:57

"Прощалась с родными": в Киеве школьница совершила суицид

21:51

"Чем тот АТОшник лучше меня?": под Одессой депутат устроил скандал на сессии городского совета

21:16

Названа опасная привычка, которая вреднее сигарет Видео

21:05

Удачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально выше Фото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять