Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали о переговорах с Офисом президента

Озвучивались и формулировались разные предложения, заявили в Кремле / коллаж УНИАН

В Кремле заявили, что процесс формирования повестки дня возможной предстоящей встречи президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - продолжается, но сама повестка еще не сформирована.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев и Москва пытаются определить вопросы, которые обсудят лидеры стран во время встречи, пишет "Интерфакс".

"Действительно, между Офисом президента Украины и администрацией президента нашей страны - это (Дмитрий - ред.) Козак - осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствует", — заявил Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что российская сторона якобы передала в Киев 12 пунктов в качестве итогового документа возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Встреча Зеленского и Путина

Ранее Дмитрий Песков, комментируя вероятность встречи президентом Украины и РФ, отметил, в Кремле не видят предпосылок для проведения их встречи до конца года.

Владимир Зеленский говорил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако, он уверен, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

"Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", — отметил лидер Украины.