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Вступим в ЕС – решим проблему с мигрантами: Кулеба резко призвал ФРГ не давать советы Украине

17 ноября 2021, 15:37
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Депутаты из Германии должны работать над тем, чтобы обеспечить вступление Украины в Евросоюз, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Украину официально никто не просил принять к себя мигрантов, который собрались у границы Польши - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев будет решать проблемы с нелегальными мигрантами после того, как Украину примут в Евросоюз. Из Европы на официальном уровне не звучало инициатив о предоставлении украинским государством убежища нелегалам. Депутатам из Германии нужно работает над вступлением Украины в ЕС, а не давать советы по вопросам миграционной политики. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире программы Сніданок з 1+1 в среду, 17 ноября, он рассказал о том, что Киев и Брюссель обсуждают проблему нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть из Беларуси в Польшу. Однако никаких предложений по поводу предоставления им убежища из Европы не было. Украина будет решать такие вопросы после успешного завершения евроинтеграции.Читайте такжеЧП в Украине на границе с Беларусью и атака мигрантов: эксперт резко разнес действия Киева

"Мы координируемся с нашими европейскими партнерами. На официальном уровне никаких подобных предложений не звучало, нет такого. Вообще лучший способ максимально привлечь Украину к чему-либо – это взять нас в ЕС. Вот когда мы будем членами Европейского Союза, тогда мы будем стопроцентно координировать свои усилия и совместно нести бремя какой-либо проблемы или радость любого успеха с той же Германией", - отметил дипломат.

Также он добавил, что депутат Бундестага от Социал-демократов Нильс Шмид, который выступил с таким предложением, вместе со своими коллегами в первую очередь должен работать над вопросом вступления Украины в Евросоюз. И только потом можно будет обсуждать вопросы мигрантов.

"Тогда будем обмениваться мнениями. А пока никаких советов нам давать не надо", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Убежище нелегальным мигрантам с границы Польши в Украине

Депутат немецкого Бундестага Нильс Шмид ранее заявил, что следовало бы поговорить с Украиной по поводу того, чтобы Киев помог решить вопрос с нелегальными мигрантами, собравшимися у границы Польши.

"Есть мысль поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина. Тогда мы можем дать понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС", - отметил Шмид.

В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев не намерен принимать у себя нелегальных мигрантов. Он посоветовал Социал-демократической партии забрать беженцев к себе домой или в Бундестаг.

Данилов также предупредил, что Украина примет адекватные меры в том случае, если нелегалы попытаются прорваться через украинскую границу. По его словам, у Киева есть ресурсы для решения этой проблемы.

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Евросоюз новости Германии мигранты Дмитрий Кулеба новости Украины
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