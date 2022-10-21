ВСУ освобождают Херсонскую область: оккупантов РФ выбили из 88 населенных пунктов

Армия Украины продолжает наступление в Херсонской области / Коллаж УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины освободили от оккупации России уже 88 населенных пунктов в Херсонской области. В них проживает 11 827 украинских граждан, им оказывают гуманитарную помощь. Проводится расчистка дорог и восстановление мобильной связи. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В своем Telegram-канале чиновник сообщил о том, что армия Украины в ходе операции по деоккупации Херсонской области освободила уже 88 населенных пунктов.

"Херсонщина - деоккупировано 88 населенных пунктов", - указано в его сообщении.

По словам замглавы ОП, на освобожденных территориях проживает 11 827 гражданских жителей. Им предоставляется гуманитарная помощь. Проводится восстановление систем жизнеобеспечения.

"Продолжается расчистка дорог, восстанавливается мобильная связь", - подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Новый командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом по войне. Он рассказал о том, что ситуация для оккупантов "напряженная". По словам Суровикина, дальнейшие действия российских захватчиков "будут зависеть от складывающейся ситуации".

Он намекнул, что войска России рассматривают возможность "сдачи" оккупированного Херсона.

"(Обстановка, - ред)… она непростая, не исключается принятие непростых решений", - добавил Суровикин.

Гауляйтер захваченной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за наступления ВСУ оккупационная администрация Херсонщины "приняла решение" о "переезде" с правого на левый берег Днепра. Уже оттуда коллаборанты, мол, будут "руководить регионом".

Советник Офиса президента Алексей Арестович допустил переброску Россией своих войск с Херсонщины в направлении Киева или Донбасса. По словам Арестовича, в таком случае Херсон будет освобожден, но проблемы появятся на других фронтах.

Смотрите видео Главред - Фейгин рассказал, как Путин будет мстить за Херсон

Другие новости: