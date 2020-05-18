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Кличко поведал о политических планах

18 мая 2020, 12:09

Мэр Киева стал уже вторым градоначальником, который говорит о так называемой партии мэров.

Выборы в Украине 2020 - Кличко поведал о партии мэров - Новости Киева
Выборы в Украине 2020 - Кличко поведал о партии мэров - Новости Киева / КГГА

В Украине собираются создать партию мэров. В соответствующие переговоры вступил и мэр Киева Виталий Кличко.

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать интересы громад. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу", – заявил в эфире телеканала ICTV Кличко.

Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уже рассказывал о намерении глав украинских городов создать партию мэров. По его словам, "между мэрами такие разговоры ходят".

Читайте такжеСоциологи рассказали, какие партии самые популярные среди украинцевКак известно, согласно Конституции, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября. В Центральной избирательной комиссии сообщали, что избирательная гонка может не состояться по двум причинам – введение военного  положения и введение чрезвычайного положения.

Напомним, в Слуге народа назвали кандидатов в мэры, из которых выберут соперника Кличко. Александр Корниенко рассказал о закрытых опросах по выборам мэра Киева.

Виталий Кличко выборы новости Киева новости Украины
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