Глава Сумской ОГА получил жесткий выговор от Зеленского - что натворил чиновник

Глава государства Владимир Зеленский объявил жесткий выговор главе Сумкой ОГА Роману Грищенко.
Об этом говорится в указе главы государства №261/2020.
По информации документа, чиновник получил выговор из-за недостатков в работе.
Так, Грищенко получил выговор за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций.
О каких именно недостатках идет речь, в указе не объясняется.
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Отметим, накануне глава государства сменил руководителей Сумской, Путивльской и Ямпольской районных государственных администраций.
До назначения он занимал должность военного прокурора Харьковского гарнизона, а до этого работал военным прокурором Киевского гарнизона.
Как ранее писал Главред, Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон №3297, который запрещает финансовым учреждениям штрафовать украинцев за невыплату кредитных платежей на период проведения карантинных мероприятий в стране.