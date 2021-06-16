Выперли уже восемь чиновников: как проходит большое выселение в Конча-Заспе

Восемь чиновников уже упаковали чемоданы и покидают госдачи/ Booking.com

Стало известно о первой восьмерке должностных лиц, которые съезжают с госдач в Конча-Заспе. Об этом пишет УП со ссылкой на Государственное управление делами.

"Дом отдыха Конча-Заспа ГУД разорвал договоры пользования помещениями, которые заключены между Домом отдыха и Пискуном С.М., Литвиновым А.М., Тупицкого А.Н., Слиденко И.Д., Иванчуком М.С., Залиско А.И., Ляхом А.Г., Макаряном Д.Б. в связи с нарушением условий договора и порядка предоставления помещений Дома отдыха", - говорится в сообщении.

При этом о причине их выселения и разорвания договора речи не идет.

Кого же выселяют:

Святослав Пискун - генпрокурор при Леониде Кучме и Виктору Ющенко.

Александр Литвинов - судья Конституционного суда, экс-судья Высшего специализированного суда Украины.

Александр Тупицкий - экс-глава Конституционного суда.

Игорь Слиденко - судья Конституционного суда.

Давид Макарьян - госинспектор Государственной таможенной службы, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, депутат 8-го созыва от Блока Петра Порошенко.

А также Иванчук М.С., Лях А. Г. и Залиско А.И.

Известно, что на сегодняшний день в Конча-Заспе живут порядка двухсот как бывших, так и нынешних чиновников, а в Пуще-Водице - полсотни арендаторов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский инциировал аудит госдач двух косплексов "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица". Глава государства анонсировал, что после ревизии госдач будет представлена концепция по Конча-Заспе, Пуще-Водице и ВДНХ: кто будет там жить, на каких условиях и по какой цене.