Выяснилось, как отмечает майские праздники Зеленский

Чета посетила музей Гуцульской магии, владелец которого Николай подарил гаранту символ гуцулов - трембиту.
Президент Владимир Зеленский с женой Еленой 1 мая провели в Карпатах. В частности, президентская чета посетила дом-музей Тени забытых предков, где жил режиссер Сергей Параджанов. Об этом сообщает сайт Йо, Верховина.
"Никто не ожидал, но сегодня 1 мая Верховину посетил президент Украины, Владимир Зеленский. Это был не официальный визит, а отдых. Вместе с женой побывали на экскурсии в доме-музее Тени забытых предков, где проживал и творил Сергей Параджанов. Провела для них экскурсию местная гуцулка Галина", - говорится в сообщении.
Также чета посетила музей Гуцульской магии, владелец которого Николай подарил гаранту символ гуцулов - трембиту.
Пасха-2021 в Украине
- Православные христиане 2 мая празднуют Пасху – праздник Светлого Воскресения Христова. Люди посещают храмы, принимают участие в Пасхальных богослужениях и освящают паски. В связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении религиозных праздничных мероприятий государство требует соблюдения режима карантина. Среди главных требований – соблюдение социальной дистанции и ношение защитной маски в зданиях.
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и отметил важность празднования Воскресения Христова дома в связи с эпидемией коронавируса.
Автор: Екатерина Трохимчук