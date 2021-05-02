Выяснилось, как отмечает майские праздники Зеленский

Зеленский встретил 1 мая в Карпатах / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой 1 мая провели в Карпатах. В частности, президентская чета посетила дом-музей Тени забытых предков, где жил режиссер Сергей Параджанов. Об этом сообщает сайт Йо, Верховина.

"Никто не ожидал, но сегодня 1 мая Верховину посетил президент Украины, Владимир Зеленский. Это был не официальный визит, а отдых. Вместе с женой побывали на экскурсии в доме-музее Тени забытых предков, где проживал и творил Сергей Параджанов. Провела для них экскурсию местная гуцулка Галина", - говорится в сообщении.

Также чета посетила музей Гуцульской магии, владелец которого Николай подарил гаранту символ гуцулов - трембиту.

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