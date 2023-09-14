"Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы обязательно одержите победу!"- Борис Джонсон

https://glavred.info/politics/ya-voshishchayus-duhom-soprotivleniya-kievlyan-vy-obyazatelno-oderzhite-pobedu-boris-dzhonson-10500742.html Ссылка скопирована

Борис Джонсон / скриншот

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что восхищается Киевом и киевлянами. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, которое состоялось во время саммита YES, который проходил в украинской столице.

Отвечая на вопрос, хотел бы Борис Джонсон прогуляться в Киеве по улице, названной в его честь, экс-премьер Великобритании сказал:

"Я всегда рад прогуляться по любой из улиц Киева. Это фантастический город. Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы точно победите! Мой главный месседж для Украины: продолжайте в том же духе. Мы тоже будем продолжать вас поддерживать. Но Украина обязательно победит", - заявил Джонсон.

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Он также рассказал в интервью, как познакомился с Виталием Кличко и что думает о его работе на посту мэра Киева.

"Я познакомился с мэром Кличко много лет назад. У нас была встреча в Лондоне, когда я был мэром. Он много хорошего сделал в Киеве, и у него есть отличные идеи", - отметил британский экс-премьер.

Ранее сообщалось, что бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону было присвоено звание "Почетный гражданин города Киева". За такое решение Киеврада проголосовала 24 ноября 2022 года, а мэр Киева Виталий Кличко вручил Джонсону награду во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Полное интервью смотрите по ссылке.

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