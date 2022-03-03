Запомните, безбожники, когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться - Зеленский

Зеленский выступил с утренним обращением / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский 3 марта выступил перед украинцами с традиционным ежедневным видеообращением.

По его словам, именно в этот день два года назад в Украине был зафиксирован первый случай коронавируса. Но страна справилась, потому что была единой. Это, как утверждает президент, доказательство силы украинского народа.

Зеленский заявил, что Россия вторглась в нашу независимую страну на нашу землю.

"Острый припадок агрессии, мания величия, мания преследования, тяжелые психологические комплексы и как последствие - ракетные комплексы, реактивная артиллерия, танки и другая бронетехника просто как саранча. Все линии нашей обороны сохранены. Ни на одном направлении стратегической обороны у врага нет успеха. Они подавлены и обречены", - сказал он.

Также, по словам президента, Украина встречает первых иностранных добровольцев, а Россию он призвал учить слова репарация и контрибуция.

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"Нас столько раз хотели уничтожить. Не смогли. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы испугаются, сломаются или сдадутся – он ничего не знает об Украине. И ему нечего делать в Украине", - завил Зеленский.

Президент заявил, что украинцы, потерявшие работу из-за войны получат по 6 тыс. гривен от государства.

"Ракетно-бомбовые удары по украинским городам - это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле… Чернигов, Сумы, Николаев удерживают оборону. Одесса. Они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят только дно Черного моря", - добавил президент Украины.

Также он упомянул о разрушенных храмах - в частности, Успенский собор в Харькове, в который накануне влетел снаряд.

"Даже если вы разрушите все наши соборы и церкви, вы не разрушите нашу веру — в Украину у Бога, у людей. Мы восстановим каждый дом, каждую улицу и каждый город. Вы возместите нам все, что сделали против государства и каждого украинца. Запомните, безбожники, когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться", - заключил Зеленский.

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