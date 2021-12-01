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Зеленский анонсировал повышения зарплат в Украине: кто будет получать 24 тысячи в месяц

1 декабря 2021, 10:39

Президент также напомнил, что минималка в Украине сейчас составляет 6500 гривен.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский рассказал, сколько будут по / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение заработной платы врачам.

Во время обращения к Верховной Раде глава государства отметил, что зарплата врачей за год выросла вдвое, а с 1 января она составит минимум 20 000 грн, а средняя зарплата медиков будет 24 000 грн.

Кроме того, Зеленский напомнил, что с сегодняшнего дня размер минимальной зарплаты увеличится на 500 гривен и составит 6500. В последний раз минималка повышалась в январе – тогда размер выплат был 6 тыс. грн.

Напомним, с 1 декабря 2021 года, зарплаты украинских учителей вырастут на 8,4%. Таким образом, заработки педагогов поднимутся на 753-1,3 тыс. гривен.

Читайте такжеЧто меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и "Вовина тысяча"Отметим, что в связи с ростом минимальной зарплаты в Украине увеличивается сумма минимального страхового взноса, напомнили в налоговой службе.

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Если минимальный страховой взнос, который привязан к минимальной зарплате, с января по ноябрь 2021 года составляет 1 320 грн (6000×22%), то за декабрь нужно будет платить 1 430 грн. (6500×22%).

Максимальная сумма страхового взноса с 1 января 2021 года составляет 19 800 грн (15 размеров минимальной заработной платы (6000 грн х 15×22%).

С 1 декабря максимальная сумма страхового взноса будет составлять 21 450 грн. (6500 грн. х 15×22%).

Автор: Сергей Кущ
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Владимир Зеленский повышение зарплат
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