Зеленский – Китаю: передача вооружений России приведет к риску Третьей мировой войны

Украина на данный момент не видит поставок стране-агрессору России оружия от Китая, сказал президент Владимир Зеленский в интервью итальянским журналистам.

У Украины и Китая всегда были очень хорошие отношения, их не нужно портить - Зеленский / Коллаж Офис президента, Кремль

Украина надеется, что Китай не передает стране-оккупанту России оружие, иначе ситуация может привести к Третьей мировой войне. Пока Киев не видит поставок Москве оружия от Пекина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Corriere della Sera он рассказал о том, что лично обращался к руководству КНР, чтобы Пекин не оказывал военную поддержку России. Китайское государство наверняка понимает последствия подобных решений.

"Надеюсь, что Пекин придерживается прагматичного подхода, иначе мы рискуем получить Третью мировую войну. Думаю, они это хорошо понимают", - отметил Зеленский.

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При этом он добавил, что Киев пока не фиксирует поставок Китаем оружия России.

"Сегодня мы этого не видим", - сказал украинский гарант.

Президент также уточнил, что у Украины и Китая всегда были очень хорошие отношения и каждая из сторон заинтересована в том, чтобы они не ухудшились.

"У нас были интенсивные экономические отношения на протяжении многих лет, и в интересах каждого, чтобы они не менялись", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Угроза передачи Китаем оружия России

Американский телеканал NBC News 18 февраля со ссылкой на четырех американских чиновников также сообщил, что Китай может поставлять России форму или бронежилеты для весеннего наступления. Как полагают журналисты, вопрос поставок летального оружия стороны также обсуждают.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 февраля в интервью NBC News заявил, что Китай рассматривает возможность поставок агрессору России летального оружия. По его словам, Вашингтон уже наблюдал поддержку Москвы со стороны Пекина на уровне риторики, политики и оказания нелетальной помощи.

Кроме того, дипломат добавил, что Китай ждут серьезные последствия, если государство решится помогать стране-оккупанту РФ.

"Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки России в ее агрессии против Украины, и я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия в наших отношениях", - подчеркнул Блинкен.

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Война России против Украины: