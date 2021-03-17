Зеленский назначил нового заместителя в Офис президента

Им стал Игорь Брусило.
Президент Владимир Зеленский назначил главе Офиса президента Андрею Ермаку нового заместителя. Им стал Игорь Брусило.
"Назначить Брусилова Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе №101/2021, что опубликован на сайте президента.
Соответствующий документ глава государства подписал 17 марта.
Игорь Брусило: кто он и что о нем известно
Читайте такжеОтставки в Офисе Зеленского и освобождение Стерненко: что требовали на БанковойБрусило ранее заведовал отделом Главного департамента Государственного протокола и церемониала в Администрации президента.
В Офисе президента он работал заместителем руководителя департамента. Его называли главным протоколистом президента: Брусило отвечал за подготовку официальных церемоний и встреч, в которых принимает участие Владимир Зеленский.
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