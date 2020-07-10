Переезд Зеленского в Конча-Заспу: в ОП раскрыли подробности

Владимир Зеленский временно переехал на госдачу / УНИАН

Президент Владимир Зеленский с семьей после продажи дома временно будет жить в государственной резиденции, которая находится в Конча-Заспе.

Украинский лидер в июле продал дом в селе Иванковичи Киевской области и участок, на котором находилось жилье, сообщил Офис президента в своем Telegram-канале.

По данным ОП, глава государства сообщил в Нацагентство по предупреждению коррупции, что у него стало меньше имущества.

"Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции Конча-Заспа", – отмечается в сообщении.

Ранее журналисты программы Схемы выяснили, что летом Владимир Зеленский вместе с семьей поселился на госдаче в Конча-Заспа в доме №29. Также стало известно, что до переезда президента на госдаче сделали ремонт за бюджетные деньги.