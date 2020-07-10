УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Переезд Зеленского в Конча-Заспу: в ОП раскрыли подробности

Глава государства продал дом и участок, сообщили в Офисе президента.

10 июля 2020, 08:00
Зеленский временно переехал на госдачу – Зеленский новости сегодня
Владимир Зеленский временно переехал на госдачу / УНИАН

Президент Владимир Зеленский с семьей после продажи дома временно будет жить в государственной резиденции, которая находится в Конча-Заспе.

Украинский лидер в июле продал дом в селе Иванковичи Киевской области и участок, на котором находилось жилье, сообщил Офис президента в своем Telegram-канале.

По данным ОП, глава государства сообщил в Нацагентство по предупреждению коррупции, что у него стало меньше имущества.

"Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции Конча-Заспа", – отмечается в сообщении.

Ранее журналисты программы Схемы выяснили, что летом Владимир Зеленский вместе с семьей поселился на госдаче в Конча-Заспа в доме №29. Также стало известно, что до переезда президента на госдаче сделали ремонт за бюджетные деньги.

Владимир Зеленский Конча-Заспа Зеленский новости
Сейчас вы просматриваете новость «Переезд Зеленского в Конча-Заспу: в ОП раскрыли подробности». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июля: потрясающий успех или сокрушительная неудача
08:00
Переезд Зеленского в Конча-Заспу: в ОП раскрыли подробности Видео
07:43
Борьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть Кличко
07:29
Коронавирус в Украине и мире 10 июля: число больных подскочило Видео
06:57
Может ли романтичная беседа Порошенко с Путиным быть правдой мнение
06:31
Эксперт спрогнозировал, будут ли в Украине карантинные протесты
06:02
У Путина рассказали, готова ли Россия забрать себе Донбасс
05:33
Врач рассказала, можно ли заразиться COVID-19 повторно
05:04
Где украинцы рискуют подхватить коронавирус: опубликована карта коллективного иммунитета Видео
04:26
COVID-19 может провоцировать редкую и смертельную болезнь – ученые
03:50
Погода в Украине в июле 2020: названы "мокрые" дни Видео
03:11
Когда День бухгалтера 2020: как появились и сколько получают бухгалтера Видео
03:03
"Смотрите людям в глаза": Верещук настаивает, что Порошенко поздравлял Путина с Днем России Видео
02:32
Экс-нардеп рассказал, как Порошенко пытался скрыть Иловайскую трагедию Видео
02:17
В Украине могут возникнуть проблемы с зарплатами и пенсиями: нардеп объяснила ситуацию
01:38
"Шикарный задок": Марина Бех взбудоражила пикантным фото
01:30
Украина превращается в тропики: эксперт предупредила о наводнениях и смерчах с градом Видео
00:56
Обнуление сроков Путина: эксперт спрогнозировал изменения в России
00:40
"Сжигают гнезда или заливают бетоном": эколог шокирован уничтожением в Украине редких птиц Видео
00:19
День Самсона: какой сегодня праздник 10 июля, приметы, именины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять