Зеленский о "тайнах" Байдена: "У каждого есть свои секреты"

Владимир Зеленский / Скришот Telegram-канал Офиса президента

В рамках сегодняшней пресс-конференции с представителями иностранных СМИ президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, чт может знать президент США Джо Байден и не может знать он.

"У каждого есть свои секреты", - начал Зеленский.

Также, по его словам, он видит все риски и то, как проходит эскалация, потому что постоянно держит руку на пульсе. А что может знать Байден - он не представляет.

Напомним, республиканцы в Палате представителей обратились к президенту Джо Байдену с просьбой обнародовать стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о беседе о возможном вторжении России в страну.

Данное требование появилось после того, как Белый дом и правительство Украины оспорили репортаж CNN , в котором высокопоставленный украинский чиновник написал в сети, что звонок "не прошел хорошо".

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