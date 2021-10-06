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Зеленский обсудил с президентом Германии СП-2, Донбасс и Крым

6 октября 2021, 20:52

Президенты обсудили российский газопровод Северный поток-2,  который означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы.

Зеленский встретился с президентом Германии / Офис президента

Глава государства Владимир Зеленский сегодня провел встречу с лидером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Офис президента.

В начале разговора Зеленский выразил надежду, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет поддерживать европейскую перспективу Украины.

Президенты также обсудили урегулирование военного конфликта на Донбассе. Зеленский рассказал, что украинская сторона пытается активизировать работу всех переговорных форматов.

"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку Германии. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в рамках нормандского формата", - сказал украинский лидер.

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Зеленский также поблагодарил Штайнмайера за то, что Германия присоединилась к итоговой декларации саммита Крымской платформы, который состоялся 23 августа в Киеве.

Отдельно президенты обсудили российский газопровод Северный поток-2, который означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы.

"Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, который будет гарантировать безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Строительство и запуск Северного потока-2

10 сентября глава правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

Издание Bloomberg писало, что российская газовая компания-монополист Газпром уже вскоре может начать поставки газа через Северный поток-2.

В конце сентября бывший посол США в Германии, управляющий партнер лоббистской фирмы McLarty Associates Ричард Берт заявил, что США могут ввести санкции против газопровода Северный поток-2 уже в декабре.

Глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток-2 не разрешат работать в коммерческом режиме. Также он рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден.

США и Германия 21 июля объявили о заключении сделки по поводу российского энергетического проекта Северный поток-2. Согласно документу, Германия гарантирует запуск национальных и европейских санкций в отношении России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин должен оказать содействие в продлении российско-украинского контракт на транзит газа в Европу еще на 10 лет.

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