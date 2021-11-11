Зеленский поблагодарил Порошенко за "мужественный" поступок

Президент Украины еще раз прокомментировал принятие закона об олигархах.
Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил пятого президента Петра Порошенко, который якобы доказал, что закон об олигархах работает, поскольку продал свои телеканалы.
Президент Украины в своем видеообращении отметил, что закон об олигархах – первый шаг, чтобы положить им конец.
"Некоторые говорили, что на самом деле закон – фикция, которая не будет работать. "Некоторые" – это один из известных политиков-олигархов. Несмотря на все его слова. Я искренне благодарю его за то, что закон работает – в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх, убеждая всех, что он только политик, мужественно потерял частицу себя и своих медиа-активов", - отметил Зеленский.
Также он поздравил коллективы двух информационных телеканалов, "обретших реальную независимость".
Читайте также"Теперь они имеют два пути": Зеленский прокомментировал подписание закона об олигархах"Они могут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых незаангажированных и независимых владельцев. Это народные депутаты из партии этого политика-олигарха", - заявил президент.
Ранее мы сообщали, что экс-президент Украины и народный депутат Петр Порошенко продал два своих телеканала.
Корпоративные права на телеканалы Прямой и 5 канал перешли в собственность медиа-холдинга "Вільні медіа".
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