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Зеленский поблагодарил Порошенко за "мужественный" поступок

11 ноября 2021, 08:48
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Президент Украины еще раз прокомментировал принятие закона об олигархах.

Порошенко, Зеленский
Зеленский упомянул Порошенко в своем видеообращении / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил пятого президента Петра Порошенко, который якобы доказал, что закон об олигархах работает, поскольку продал свои телеканалы.

Президент Украины в своем видеообращении отметил, что закон об олигархах – первый шаг, чтобы положить им конец.

"Некоторые говорили, что на самом деле закон – фикция, которая не будет работать. "Некоторые" – это один из известных политиков-олигархов. Несмотря на все его слова. Я искренне благодарю его за то, что закон работает – в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх, убеждая всех, что он только политик, мужественно потерял частицу себя и своих медиа-активов", - отметил Зеленский.

Также он поздравил коллективы двух информационных телеканалов, "обретших реальную независимость".

Читайте также"Теперь они имеют два пути": Зеленский прокомментировал подписание закона об олигархах"Они могут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых незаангажированных и независимых владельцев. Это народные депутаты из партии этого политика-олигарха", - заявил президент.

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Ранее мы сообщали, что экс-президент Украины и народный депутат Петр Порошенко продал два своих телеканала.

Корпоративные права на телеканалы Прямой и 5 канал перешли в собственность медиа-холдинга "Вільні медіа".

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Автор: Сергей Кущ
viber
Петр Порошенко Владимир Зеленский закон об олигархах
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