"Президент - это кризис карьерного роста": Порошенко рассказал, хочет ли еще раз возглавить Украину

Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко отметил, что его решение баллотироваться на пост президента Украины будет зависеть от мнения самих украинцев.
Пятый президент Украины, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко ответил на вопрос, планирует ли он еще раз баллотироваться на должность главы государства.
В частности, Порошенко отметил, отвечая на вопрос журналиста, что "президент - это кризис карьерного роста". На прямой вопрос, будет ли он еще раз идти в президенты, политик ответил так:
"Это будет зависеть не от меня, а от людей. Тогда, когда люди обратятся, я приму решение. Зараз я это решение не принял", - сказал Порошенко.
Свежие президентские рейтинги
Недавно социологическая группа Рейтинг опубликовала результаты нового исследования электоральных симпатий украинцев. В тройке лидеров президентского рейтинга оказались Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Последняя вытеснила с третьего места Юрия Бойко.
Таким образом, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то 25,1% избирателей проголосовали бы за Зеленского среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.
Пятого президента Петра Порошенко поддержали бы 14,1% человек. За Юлию Тимошенко отдали бы свои голоса 10,1% украинцев.
Согласно результатам соцопроса, проведенного Центром Разумкова, действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать среди возможных кандидатов на должность президента Украины. При этом он же возглавил и антирейтинг политиков, которых украинцы не хотят видеть на этой должности.
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