"Президент - это кризис карьерного роста": Порошенко рассказал, хочет ли еще раз возглавить Украину

Петр Порошенко рассказал, есть ли у него президентские амбиции / УНИАН

Пятый президент Украины, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко ответил на вопрос, планирует ли он еще раз баллотироваться на должность главы государства.

В частности, Порошенко отметил, отвечая на вопрос журналиста, что "президент - это кризис карьерного роста". На прямой вопрос, будет ли он еще раз идти в президенты, политик ответил так:

"Это будет зависеть не от меня, а от людей. Тогда, когда люди обратятся, я приму решение. Зараз я это решение не принял", - сказал Порошенко.

Свежие президентские рейтинги

Недавно социологическая группа Рейтинг опубликовала результаты нового исследования электоральных симпатий украинцев. В тройке лидеров президентского рейтинга оказались Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Последняя вытеснила с третьего места Юрия Бойко.

Реклама

Таким образом, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то 25,1% избирателей проголосовали бы за Зеленского среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Пятого президента Петра Порошенко поддержали бы 14,1% человек. За Юлию Тимошенко отдали бы свои голоса 10,1% украинцев.

Согласно результатам соцопроса, проведенного Центром Разумкова, действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать среди возможных кандидатов на должность президента Украины. При этом он же возглавил и антирейтинг политиков, которых украинцы не хотят видеть на этой должности.

Читайте также: