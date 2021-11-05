Вместо обвинений – сел в лужу: Порошенко эпично опозорился с "наездом" на "слугу народа"

Петр Порошенко / УНИАН

Бывший президент Пётр Порошенко, комментируя отстранение нардепа от Слуги народа Галины Третьяковой от заседаний парламнета на 5 пленарных дней, приписал ей высказывание "слуги народа" Евгения Брагара о продаже собак для оплаты газа.

Порошенко считает, что Третьякову надо было снять с должности главы комитета соцполитики за комментарий смерти Антона Полякова. Соответствующее видео публикет Telegram-канал Pavlovskynews.

Экс-гарант попытался приписать Третьяковой медиа-зашквары слуг народа.

"Она и социальная защита ещё после её сентенции по собакам - продажей оплатить тарифы за газ была self explain (ред. понятна без объяснений). Но я думаю, что это вопрос ответственности господина Зеленского. Если он считает, что люди такого морального уровня и уровня психической адекватности должны представлять его в парламенте в вопросах соцзащиты - это означает, что они однодумцы и у них такие моральные стандарты", - заявил Порошенко.

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Зашквар с Евгением Брагаром:

Напомним, народный депутат от фракции Слуга народа Евгений Брагар, который в прямом телеэфире предложил позвонившей пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг, так и не приехал на обещанную встречу с пожилой женщиной.

Собравшиеся в руках держали плакаты с надписями: "Продай слугу – купи собаку", "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку", "Где 4000$ для учителей".

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