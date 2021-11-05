Портрет Путина во Львове: депутат - соратник Порошенко озадачил странным поступком

Юрий Грынив нарисовал портрет Владимира Путина / Скриншот

Во Львове депутат местного горсовета от фракции Европейская солидарность Юрий Грынив нарисовал портрет президента РФ Владимира Путина.

Странным поступком политический соратник Петра Порошенко отличился прямо во время сессии Львовского горсовета. Видео уже опубликовали в Сети.

Отметим, что депутат стремился добиться портретного сходства лидера страны-агрессора, поэтому он перерисовывал лицо Путина, подложив под лист бумаги экран телефона.

Кто такой Юрий Грынив

Юрия Грынив является младшим братом экс-нардепа Игоря Гринива, который был политтехнологом Петра Порошенко в ходе избирательных кампаний.

Юрий Гринив баллотировался в Раду в 2014 году, как списочник БПП (161 номер), но не прошел в парламент.

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Добавим, что ранее журналисты замечали как Юрий Грынив играл в игры на смартфоне во время заседания горсовета.

Напомним, ранее бывший президент Украины Петр Порошенко выложил на странице в Facebook фото, на котором предстал с тремя ведрами опят и с ножом в руках.

Таким образом экс-глава украинского государства похвастался своим урожаем "тихой охоты".

Пользователи Сети мгновенно отреагировали на хвастовство политика и создали смешные мемы.

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