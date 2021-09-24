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"Льготный период" – 6 месяцев: в Кабмине поставили олигархам главное условие

24 сентября 2021, 05:15
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Олигархи получат шанс для того, чтобы не попасть в специальный реестр, сказал Денис Малюська.

Малюська
Олигархи могут превратиться в классических бизнесменов и вопросов к ним не будет – Малюська / УНИАН

Власти предоставят олигархам так называемый "льготный период". Если в течение 6 месяцев их деятельность, которая определяется законом как олигархическая, в добровольном порядке претерпит изменений, то они могут не попасть в специальный реестр. Олигархи могут превратиться в классических бизнесменов. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

В эфире программы Право на владу он рассказал о том, что олигархам предоставят полгода, за время которых они могут трансформировать олигархическую деятельность в чистый бизнес. И тогда они не попадут в реестр олигархов и станут классическими бизнесменами.Читайте также"Власти олигархов в Украине не больше не будет": Зеленский объявил ультиматум крупному бизнесу

"Если они станут простым бизнесом в течение этих 6 месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это случилось в Штатах, где имена олигархов начале ХХ века вспоминают с уважением - они вписались в память как меценаты. У украинских олигархов есть шанс сделать то же самое в течение шести месяцев", - подчеркнул Денис Малюська.

Закон "об олигархах"

Верховная Рада 23 сентября во втором чтении и в целом проголосовала за законопроект №5599, предусматривающий запуск механизмов с целью снижения влияния крупного олигархического бизнеса в Украине на политические процессы. В общественной сфере инициативу назвали "закон об олигархах" или закон об "деолигархизации". Документ поддержали 279 народных депутатов.

В законодательстве Украины появилось понятие "олигарх" – это человек, которые обладает серьезным политическим и экономическим весом в общественной жизни страны. Олигархами государство будет считать лиц, деятельность которых соответствует не менее, чем трем критериям:

  • Участие в политической жизни
  • Значительное влияние на средства массовой информации
  • Получение прибыли от предприятий-монополистов, которые в течение года подряд поддерживают или усиливают свое влияние
  • Установленная стоимость активов человека превышает сумму в 2 миллиарда 270 миллионов гривен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины, который возглавляет президент Владимир Зеленский, будет решать, кто конкретно является олигархом в стране.

Олигархи столкнутся с ограничениями – им запретят участвовать в большой приватизации, а также финансово поддерживать политические партии.

viber
Минюст новости Украины Денис Малюська закон об олигархах
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