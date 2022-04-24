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Зеленский пообщался с Джонсоном о гарантиях безопасности и России

24 апреля 2022, 00:29

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили гарантии безопасности Украины

Зеленский пообщался с Джонсоном / Фото ОП

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили гарантии безопасности Украины, а также противодействие российской агрессии, сообщили лидеры обеих стран.

"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рассказал о противодействии агрессии РФ, о ситуации в Мариуполе. Поблагодарил за важную и весомую оборонную поддержку, макрофинансовую помощь. Обсудили гарантии безопасности Украины. Ценим лидерство Джонсона и Великобритании в поддержке Украины!", - написал Зеленский.

Позже глава британского правительства сообщил о том, что "проинформировал президента (Зеленского – ред.) о новых санкциях Великобритании против военнослужащих России и подтвердил, что Великобритания вновь откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе, демонстрируя (…) поддержку (Великобритании – ред.) и солидарность с украинским народом".

Также Джонсон "подтвердил, что Великобритания предоставляет дополнительную оборонительную военную помощь, включая защищенные мобильные транспортные средства, беспилотники и противотанковое оружие".

Зеленский поблагодарил Джонсона за обучение украинских военнослужащих в Великобритании.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что есть как минимум два пути окончания войны. В частности, речь идет о дипломатическом и военном.

Также он добавил, что хочет встречи с президентом России. По его словам, любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, даже если это сложно.

"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть дипломатический путь и военный. Любой здоровый человек выбирает дипломатический путь, потому что знает, даже если это сложно, это может предотвратить потерю миллионов людей. Этого не хочется " - сказал Зеленский.

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