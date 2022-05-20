Зеленский предложил создать механизм конфискации активов РФ / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. По его словам, вырученные деньги пойдут на компенсации, пострадавшим от российской агрессии.

"Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждый пострадавший от действий российской армии сможет получить компенсацию своих потерь", - сказал Зеленский в обращении.

По его словам, договор позволит арестовать или заморозить российские активы и имущество, которые находятся в юрисдикции стран-партнеров. Кроме того, соглашение позволит их конфисковать и направить в специально созданный фонт.

"Из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию. Это будет точно справедливо. И Россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по Украине", - резюмировал Зеленский.

Война России против Украины

Глава РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале войны против Украины. Полномасштабное военное вторжение он назвал, дескать, "специальной военной операцией". На территорию Украины вторглись российские войска из РФ, оккупированного Крыма и Беларуси.

Россия с первого дня войны наносит ракетные и авиационные удары по объектам военной, гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Гибнут мирные люди. Нападение на Украину осуществляется, в том числе, и с территории Беларуси.

29 марта по итогам переговоров делегаций Киева и Москвы в Стамбуле российская сторона заявила о "сокращении военной активности в разы" на Киевском и Черниговском направлениях. В результате оккупанты вынуждены были выводить свои войска с данных направлений.

11 мая в Госпогранслужбе Украины заявили о восстановлении контроля над границами в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Проводятся мероприятия по организации охраны границы. Ситуация остается опасной – враг наносит артиллерийские и авиаудары и по позициям пограничных войск.

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