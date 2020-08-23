Зеленский призвал украинцев молиться / УНИАН

В воскресенье, 23 августа, в День государственного Флага президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с призывом вывешивать флаг страны, а на руки повязать сине-желтую ленточку.

Об этом говорится в Telegram-канале президента.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души. Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или же повяжите на руку сине-желтую ленту. Или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны. С Днем Государственного флага!", - говорится в сообщении.

Добавим, что в ходе обращения к украинцам выступил со словами поздравления не только Зеленский, но и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, генерал полиции Украины Андрей Крищенко, знаменитая певица Руслана.

Читайте такжеКравчук дал два совета ЗеленскомуНапомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.

"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.