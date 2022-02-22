Зеленский призвал украинских политиков к единству

Владимир Зеленский во время обращения / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинских политиков объединяться, подчеркнув, что сегодня все политики и партии одного цвета – сине-желтого.

"Перед записью этого видео я встретился с лидерами всех парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в Парламенте нам нужна военная коалиция. Единство, быстрые и важные решения для экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики и партии одного цвета – сине-желтого", - заявил президент.

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Обращение Зеленского

Вечером 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Главной темой обращения стало признание Путиным "независимости" "ЛДНР" и действия украинской власти для урегулирования ситуации.

Зеленский заявил, что на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации, в то же время необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования.

"Мной как Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период", - заявил президент Украины в видеообращении.