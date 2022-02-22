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Зеленский обьявил о призыве резервистов в особый период: обращение президента

22 февраля 2022, 22:42

Главной темой обращения стало признание Путиным "независимости" "ЛДНР" и действия украинской власти для урегулирования ситуации.

Зеленский
Зеленский / скриншот

Вечером 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Главная тема – российская агрессия, признание Путиным "независимости" "ЛДНР", обострение на Донбассе и действия украинской власти для урегулирования ситуации.

Полный текст обращения президента Украины Владимира Зеленского

Свободный народ в свободной стране!

Я обещал, что мы с вами будем говорить часто, а главное, честно.

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Как и обещал - открыто рассказываю обо всех наших действиях, чтобы вы точно понимали, что происходит в Украине и за ее пределами.

Вчера РФ признала независимость на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня ратифицировала так называемые "соглашения" и предоставила разрешение президенту России на использование вооруженных сил за рубежом. То есть на Донбассе. На территории Украины.

На смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки здесь". Принятое на самом высоком политическом уровне – единогласно. И дает четкий ответ – кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель.

Этим решением Россия фактически вышла из минских договоренностей.

Те самые, что по ее словам не имели никакой альтернативы.

Лично для нас – альтернативы не имеет завершение войны, а не площадка или формат, чтобы договориться об этом.

Я готов делать это как в двустороннем формате, так и при участии других лидеров. Но хочу подчеркнуть, что для меня главное – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Первый – над которым мы работаем – саммит лидеров государств – постоянных членов Совбеза ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности, Реджеп Эрдоган, который подтвердил это мне в телефонном разговоре.

Я также рад, что партнеры показывают, что альтернативы нет и введения санкций. Вчера я говорил с президентом США Джо Байденом, принявшим введение санкций против террористических образований на оккупированных территориях Украины.

Также у меня был разговор с премьером Великобритании Джонсоном. Сегодня он объявил о санкциях в отношении российских банков и олигархов. Кроме этого, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о блокировании запуска газопровода "Северный поток -2".

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава также введет экономические санкции за нарушение нашего суверенитета и территориальной целостности.

Спасибо также за финансовую поддержку. Мы уже получили решение США, Канады, Евросоюза, Великобритании, Франции, Японии и Всемирного банка. Это необходимые ресурсы, чтобы обеспечить устойчивость украинской экономики.

Относительно безопасности и обороны. На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования.

Мной как Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период.

Подчеркиваю: речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву. Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке.

По решению Главнокомандующего Вооруженными Силами в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы терробороны.

Пока наши воины защищают нас, мы должны работать, вкладывать деньги в экономику Украины, зарабатывать на финансирование армии.

Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места. Поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике.

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Сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями. Отбросить свои амбиции ради нашей Украины. Перед записью этого видео я встретился с лидерами всех парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна оборонная коалиция. Единство, быстрое и важное решение для экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики и партии одного цвета – сине-желтого.

Завтра у меня будет встреча с ТОП-50 нашего крупного бизнеса. Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные.

Следовательно и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе.

Каждый на своем фронте.

Уважаемые граждане!

Украинцы – мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем.

Нас ждет ежедневная тяжелая работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе.

Не рыдать, а добывать!

Слава Украине!

Признание Россией "ЛДНР" на оккупированном Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой "государственности" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Российский глава государства вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечником подписали "договора о дружбе".

Россия на базе указа Путина ввела войска на оккупированные районы Донецкой и Луганской области.

Президент Владимир Зеленский объявил о том, что Украина видит в признании Москвой "ДНР" и "ЛНР" выход Москвы из Минских соглашений. Киев инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума и срочный саммит в нормандском формате. При этом украинское государство оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

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