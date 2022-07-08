Зеленский рассказал, что сказал бы Путину при встрече: "сегодня он может завершить войну"

Зеленский рассказал, что сказал бы Путину при встрече / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил основное послание, которое он хотел бы донести российскому диктатору Владимиру Путину.

В эфире телеканала CNN украинский лидер отметил, что не считает президента страны-агрессора личностью, которой нужно что-то специально доносить.

"У нас – кровавая война, которую развязала Россия на нашей территории. Я просто хотел бы, чтобы он понимал, что он конкретно это сделал. Чтобы он осознал, что сегодня он конкретно может это завершить. Вот и все послание. А выбор – уже за ним: продолжать или завершить", – заявил президент.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что никакие переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не ведутся.

Читайте также"Россия еще не начинала воевать?": у Зеленского поставили на место ПутинаТакже мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин действительно болен. И эта болезнь заключается в неуважении к народу Украины и пытках украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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