Зеленский рассказал, как Путин приготовил "капкан" для вероятного начала Третьей мировой войны

Владимир Зеленский заявил, что цель Путина - не только захват Украины / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в планах президента России Владимира Путина – не только захватить Украину, но страны Балтии, а также установить контроль над другими странами в Европе, как это в свое время делал Советский Союз.

По словам главы государства, на переговорах Россия специально выдвигает такие требования, чтобы Украина точно от них отказалась. Таким образом, у Кремля будет оправдание, что, мол, Киев отказался.

"Это значит, что все-таки он (Путин, – ред.) и не собирался заканчивать эту войну, что в его планах Украина – это как промежуток до того результата, о котором он говорил, чтобы пойти дальше на Европу. Прежде всего балтийские страны — те страны, которые входили в Советский Союз, а также другие страны, в которых была советская армия, где Советский Союз оказывал влияние", - сказал Зеленский в интервью общественным вещателям, которое 21 марта показали в эфире украинских телеканалов.

Зеленский считает, что все это может привести к началу Третьей мировой войны.

Президент добавил, что провал переговоров о завершении войны России против Украины будет означать, что у Москвы и не было желания завершать боевые действия, а в глобальных планах – захват Европы.

"Я сказал, что если провалятся наши с ним переговоры, то это будет точно говорить, что он не случайно ставит такие условия, от которых Украина должна отказаться. Это такой капкан – поставить такие условия, чтобы мы не смогли согласиться для того, чтобы потом сказать: "Они ведь просто не захотели мира", — отметил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский уже говорил о том, что полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины может стать началом Третьей мировой войны. По его словам, никто не может сказать, что будет в том случае, если украинское государство не выстоит.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее высказал мнение, что Запад сам позволил президенту страны-агрессора России Владимиру Путину почувствовать себя безнаказанным. Поспособствовала этому зависимость Европы от российской нефти и газа. Чтобы остановить Путина, необходимо прекратить покупать газ у России.

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