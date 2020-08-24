Зеленский рассказал, когда пройдут переговоры с Меркель, Макроном и Путиным по Донбассу

Встреча лидеров стран Нормандского формата должна состояться в конце сентября - Зеленский / УНИАН

Переговоры стран-лидеров Нормандской четверки по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе должны состояться уже в конце сентября.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в понедельник, 24 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Зеленский и Маас обсудили вопросы урегулирования вооруженного противостояния на Донбассе, затронув тему предстоящего саммита лидеров стран Нормандской четверки.

"Хайко Маас. Я рад, что на День независимости у нас гости такого высокого уровня. Согласились, что саммит лидеров "нормандской четверки" должен состояться в конце сентября", - сказал украинский президент Владимир зеленский.Читайте такжеЗеленский рассказал о серьезном шаге вперед по Донбассу

Ранее Зеленский заявил, что переговоры в рамках советников лидеров Нормандской четверки могут состояться уже 28 августа.

Напомним, глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции акцентировал внимание на том, что встреча глав внешнеполитических ведомств состоится при условии реализации договоренностей, о которых стороны договаривались 8 декабря в Париже.