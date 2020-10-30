Зеленский сам дал основание для своего импичмента – юрист

Зеленский борется с КСУ незаконными методами, считает эксперт.
Тот факт, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288 (документ предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ), является основанием для импичмента главы государства.
"Предложенный законопроект неконституционен. Он противоречит существующим нормам законодательства в части сроков полномочий судей, которые нельзя взять и вот так ограничить, фактически лишив суд гарантий независимости", – заявил в комментарии Стране юрист Ростислав Кравец.
По его словам, решения суда необходимо исполнять, а не отменять новым законом. Если действовать таким образом, то это в конечном итоге приведет к государственному перевороту в Украине, потери независимости и хаосу.
Читайте такжеВ Киеве здание КСУ забросали презервативами, фаерами и дымовыми шашкамиДля самого Зеленского подобные действия также чреваты серьезными последствиями.
"Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента. Что же касается депутатов, которые голосовали за принятие закона, что грубейшим образом нарушает Конституцию Украины, то их действия также можно рассматривать в рамках уголовного кодекса, а именно захвата государственной̆ власти и вмешательство в работу Конституционного суда Украины", – уточнил Кравец.
Конфликт с КСУ: что было ранее
- Конституционный суд 27 октября вынес решение о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 29 октября состоялось срочное заседание СНБО, в рамках которого президент Владимир Зеленский заявил о намерении властей восстановить антикоррупционную инфраструктуру в Украине.
- Позже было проведено срочное заседание Кабинета министров, на котором приняли решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций украинских чиновников.