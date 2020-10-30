Зеленский сам дал основание для своего импичмента – юрист

КСУ и Зеленский: Юрист предупредил об угрозе импичмента президента / Reuters

Тот факт, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288 (документ предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ), является основанием для импичмента главы государства.

"Предложенный законопроект неконституционен. Он противоречит существующим нормам законодательства в части сроков полномочий судей, которые нельзя взять и вот так ограничить, фактически лишив суд гарантий независимости", – заявил в комментарии Стране юрист Ростислав Кравец.

По его словам, решения суда необходимо исполнять, а не отменять новым законом. Если действовать таким образом, то это в конечном итоге приведет к государственному перевороту в Украине, потери независимости и хаосу.

Читайте такжеВ Киеве здание КСУ забросали презервативами, фаерами и дымовыми шашкамиДля самого Зеленского подобные действия также чреваты серьезными последствиями.

"Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента. Что же касается депутатов, которые голосовали за принятие закона, что грубейшим образом нарушает Конституцию Украины, то их действия также можно рассматривать в рамках уголовного кодекса, а именно захвата государственной̆ власти и вмешательство в работу Конституционного суда Украины", – уточнил Кравец.

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