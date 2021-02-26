Зеленский вновь отстранил от должности скандального главу КСУ

Тупицкий вновь отстранён от должности главы КСУ / УП

Глава государства Владимир Зеленский в пятницу, 26 февраля, вновь отстранил Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда. На сей раз, срок отстранения был продлен на месяц, то есть до 26 марта.

Решение принято согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, говорится на сайте президента.

"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 сроком на один месяц", - говорится в документе.

Конституционный кризис в Украине и отстранение Александра Тупицкого – о чем писал ранее Главред:

Конституционный суд в конце октября 2020 года признал неконституционным закон о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов судьями, депутатами и чиновниками.

Позже КСУ лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции права проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть их реестр.

После этого Владимир Зеленский срочно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Власти решили возобновить ответственность за недостоверные сведения в электронных декларациях. Позже было возобновлено полноценное функционирование НАПК.

В конце декабря того же года Александра Тупицкого вызывали в Офис генпрокурора для вручения подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода (находится в Донецкой области).

Тупицкий не явился на вызов, и Офис генпрокурора попросил президента временно отстранить его от исполнения служебных обязанностей. Украинский лидер отстранил Тупицкого своим указом.